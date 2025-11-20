Мерц заявив, що Україна отримає ракети дальнього радіуса дії, і вкотре розкритикував Росію

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що Україна отримає ракети дальнього радіуса дії, наразі стосовно цього триває робота між Києвом та Берліном. Але усіх деталей цього поки не озвучуватимуть.

Відповідну заяву він зробив під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном у Берліні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на агентство Anadolu Ajansi.

Що заявив Мерц про допомогу Україні?

Хоч Фрідріх Мерц і анонсував надання далекобійного озброєння Україні, проте деталі щодо кількості ракет та термінів надання залишаються невідомими. Він наголосив, що Берлін активно співпрацює з Києвом.

Протягом кількох місяців ми інтенсивно працюємо з урядом України над реалізацією проєктів щодо ракет дальнього радіуса дії, як ми це технічно називаємо. Українська армія буде оснащена такими системами озброєння,

– сказав він.

Водночас він вирішив не став відповідати на запитання про попереднє небажання Німеччини постачати Україні крилаті ракети великої дальності Taurus, розмови стосовно надання яких тривають уже кілька років.

"Ми домовилися, що більше не будемо публічно обговорювати деталі, оскільки вважаємо, що певна неоднозначність є необхідною, особливо для російської сторони, щодо обсягу нашої військової підтримки", – додав він.

За його словами, Німеччина робить усе можливе, щоб оснастити українську армію системами озброєння, що мають "відповідну дальність дії", це триватиме й "у найближчі тижні та місяці у разі необхідності".

Як Мерц розкритикував Росію?

Крім вищезгаданого, німецький канцлер звинуватив Росію у навмисних атаках по українській цивільній енергетичній інфраструктурі напередодні зими. Він назвав це "терористичною війною проти цивільного населення".

Також Фрідріх Мерц запевнив, що Європа і надалі надаватиме підтримку для зміцнення протиповітряної оборони України. Зокрема, Берлін виділить додаткові 3 мільярди євро військової допомоги протягом 2026 року.

За даними видання, він висловив сподівання, що впродовж наступного місяця європейські лідери зможуть дійти згоди щодо використання заморожених російських активів для надання фінансової підтримки Києву.

Про що ще заявив Мерц?