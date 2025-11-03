Німеччина скасувала всі фінансові обмеження на оборонні витрати, – The Telegraph
- Німеччина скасувала всі фінансові обмеження на оборонні витрати в рамках реформ, ініційованих канцлером Фрідріхом Мерцом.
- Реформа передбачає масштабні закупівлі військової техніки, щоб зміцнити армію Німеччини на тлі загрози з боку Росії.
На тлі повномасштабної війни, розв’язаної Росією, Німеччина активно відновлює військову потугу. Берлін скасував усі фінансові обмеження на оборонні витрати.
Німеччина прагне закріпити статус одного з головних гарантів безпеки Європи.
Як Німеччина відновлює свою військову міць?
Як зазначає видання, в межах масштабних реформ, ініційованих канцлером Фрідріхом Мерцом, Берлін цього року повністю зняв фінансові обмеження на оборонні витрати, маючи на меті створити одну з найпотужніших армій у Європі.
Реформа відкрила шлях до масштабних закупівель танків, артилерії, винищувачів і військових кораблів на сотні мільярдів фунтів – Бундесвер готується дати відсіч загрозі з боку Володимира Путіна,
Таке рішення демонструє прагнення Німеччини суттєво зміцнити оборону та активно реагувати на нові геополітичні виклики.
Над аеропортом Бремена бачили невідомий дрон
Ввечері 2 листопада аеропорт у Бремені зупинив роботу через появу невідомого дрона біля злітно-посадкової смуги.
Польоти були припинені майже на годину, причини та оператор дрона залишаються невідомими.
Німецькі правоохоронці раніше неодноразово застерігали, що подібні інциденти становлять серйозну загрозу авіаційній безпеці.