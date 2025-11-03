Німеччина скасувала всі фінансові обмеження на оборонні витрати, – The Telegraph

На тлі повномасштабної війни, розв’язаної Росією, Німеччина активно відновлює військову потугу. Берлін скасував усі фінансові обмеження на оборонні витрати.

Німеччина прагне закріпити статус одного з головних гарантів безпеки Європи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

Як Німеччина відновлює свою військову міць?

Як зазначає видання, в межах масштабних реформ, ініційованих канцлером Фрідріхом Мерцом, Берлін цього року повністю зняв фінансові обмеження на оборонні витрати, маючи на меті створити одну з найпотужніших армій у Європі.

Реформа відкрила шлях до масштабних закупівель танків, артилерії, винищувачів і військових кораблів на сотні мільярдів фунтів – Бундесвер готується дати відсіч загрозі з боку Володимира Путіна,

– йдеться у матеріалі.

Таке рішення демонструє прагнення Німеччини суттєво зміцнити оборону та активно реагувати на нові геополітичні виклики.

