Геополітика Європа Німеччина скасувала всі фінансові обмеження на оборонні витрати, – The Telegraph
3 листопада, 15:02
Німеччина скасувала всі фінансові обмеження на оборонні витрати, – The Telegraph

Сергій Попович
Основні тези
  • Німеччина скасувала всі фінансові обмеження на оборонні витрати в рамках реформ, ініційованих канцлером Фрідріхом Мерцом.
  • Реформа передбачає масштабні закупівлі військової техніки, щоб зміцнити армію Німеччини на тлі загрози з боку Росії.

На тлі повномасштабної війни, розв’язаної Росією, Німеччина активно відновлює військову потугу. Берлін скасував усі фінансові обмеження на оборонні витрати.

Німеччина прагне закріпити статус одного з головних гарантів безпеки Європи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

Як Німеччина відновлює свою військову міць?

Як зазначає видання, в межах масштабних реформ, ініційованих канцлером Фрідріхом Мерцом, Берлін цього року повністю зняв фінансові обмеження на оборонні витрати, маючи на меті створити одну з найпотужніших армій у Європі.

Реформа відкрила шлях до масштабних закупівель танків, артилерії, винищувачів і військових кораблів на сотні мільярдів фунтів – Бундесвер готується дати відсіч загрозі з боку Володимира Путіна, 
– йдеться у матеріалі.

Таке рішення демонструє прагнення Німеччини суттєво зміцнити оборону та активно реагувати на нові геополітичні виклики.

Над аеропортом Бремена бачили невідомий дрон

  • Ввечері 2 листопада аеропорт у Бремені зупинив роботу через появу невідомого дрона біля злітно-посадкової смуги.

  • Польоти були припинені майже на годину, причини та оператор дрона залишаються невідомими.

  • Німецькі правоохоронці раніше неодноразово застерігали, що подібні інциденти становлять серйозну загрозу авіаційній безпеці.