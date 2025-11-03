Германия отменила все финансовые ограничения на оборонные расходы, – The Telegraph

На фоне полномасштабной войны, развязанной Россией, Германия активно восстанавливает военную мощь. Берлин отменил все финансовые ограничения на оборонные расходы.

Германия стремится закрепить статус одного из главных гарантов безопасности Европы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

Как Германия восстанавливает свою военную мощь?

Как отмечает издание, в рамках масштабных реформ, инициированных канцлером Фридрихом Мерцом, Берлин в этом году полностью снял финансовые ограничения на оборонные расходы, с целью создать одну из самых мощных армий в Европе.

Реформа открыла путь к масштабным закупкам танков, артиллерии, истребителей и военных кораблей на сотни миллиардов фунтов – Бундесвер готовится дать отпор угрозе со стороны Владимира Путина,

– говорится в материале.

Такое решение демонстрирует стремление Германии существенно укрепить оборону и активно реагировать на новые геополитические вызовы.

