Експерт із питань безпеки Фердинанд Герінгер заявив, що система цивільної оборони Німеччини має суттєві прогалини. Громадянам варто бути готовими до можливості "72-годинної ізоляції" у разі конфлікту з Росією.

Герінгер оцінив готовність Німеччини до надзвичайної ситуації на 4-5 за десятибальною шкалою. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Фердинанда Герінгера для Welt.

Наскільки Німеччина готова до конфлікту з Росією?

Попри активну військову підготовку, цивільний сектор Німеччини залишається вразливим.

Він нагадав, що Федеральне відомство цивільного захисту та допомоги при стихійних лихах (BBK) радить мати вдома запаси їжі щонайменше на десять днів. Проте, як зазначає Герінгер, для багатьох родин це практично неможливо. Тому він вважає більш реалістичним забезпечити себе ресурсами хоча б на три дні.

"На мій погляд, серйозне ставлення до 72-годинної ізоляції та її забезпечення – це вже значний прогрес. Ті, хто в перші години зможе самостійно і самотужки забезпечувати себе, наприклад, водою, продуктами харчування, електрикою та опалювальними матеріалами, можуть зняти навантаження з органів по боротьбі зі стихійними лихами. Потім вони зможуть зосередитися на основних проблемах, пов'язаних із кризою", – пояснив фахівець.

Герінгер також описав можливі сценарії надзвичайних ситуацій. Серед них – кампанії з дезінформації, спрямовані проти фінансової системи, а також кібератаки на муніципальні та критичні об’єкти інфраструктури, зокрема енергомережі, комунальні служби, транспорт і телекомунікації.

"Ключовим моментом тут є те, що ми не можемо суворо розділяти військові події на східному фланзі від гібридних атак на інфраструктуру та комунікації в Німеччині. Вони змішуватимуться і накладатимуться одна на одну, якщо справи підуть зовсім погано", – підкреслює він.

