Навіщо Німеччина виділяє 10 мільярдів євро?

Безпілотники мають посилити захист повітряного простору Євросоюзу та країн НАТО на тлі загроз з боку Росії, що продовжують зростати. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Німецький міністр підтримав план оборони від загроз за допомогою дронів, який представив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Пісторіус згадав про вторгнення дронів до повітряного простору Естонії та Польщі, які відбулися нещодавно, та наголосив, що з цим потрібно активно боротися.

Німеччина, звісно, зробить тут помітний внесок,

– пояснив інвестиції в дрони Пісторіус.

За його словами, для посилення обороноздатності Європи закуповуватимуть різноманітні безпілотники за типом та висотою польоту.

Зокрема, це будуть як ударні, так і оборонні дрони.

Найголовніше, щоб усі окремі заходи працювали злагоджено, як шестерні,

– додав міністр оборони Німеччини.

Важливо! Нещодавно генсекретар НАТО Марк Рютте в інтерв'ю Bloomberg розповів, що наразі у країн НАТО немає належного обладнання для протидії дронам, що порушують їхній повітряний простір. Тому Альянс планує розгорнути нові оборонні системи.

Чому в Європі інвестують в оборону?