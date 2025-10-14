Зокрема Дональд Трамп наближається до ухвалення історичного рішення про передачу Україні далекобійних крилатих ракет Tomahawk. Про таке інформує Kyiv Post, передає 24 Канал.

До теми "Мир через силу": The Times пояснило, як доктрину Трампа можна застосувати до війни в Україні

Як Трамп впливає на посилення оборони України?

Постачання американських ракет дальністю понад 2,400 кілометрів стане суттєвим зрушенням у політиці Вашингтона.

Такий крок, за задумом очільника Білого дому, має не лише забезпечити Сили оборони необхідним озброєнням, а й підштовхнути європейських партнерів – насамперед Німеччину, яка досі не надала свої ракети Taurus, – до аналогічних дій.

Повідомляється, що цей тиск уже почав давати дипломатичні результати. У понеділок, 13 жовтня, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про намір обговорити з Дональдом Трампом "спільні кроки, спрямовані на припинення війни в Україні".

Зауважте! Процес передання озброєння може підсилити й зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, запланована на 17 жовтня.

Основною темою перемовин буде посилення української протиповітряної оборони та отримання далекобійних засобів ураження.

Трамп нещодавно заявив, що може "надіслати Росії сигнал" у разі відмови Москви від мирних переговорів.

Якщо війна не припиниться, я відправлю Україні Tomahawks. Це дуже потужна зброя – Росія не хоче бачити її в дії,

– наголосив американський лідер.

Дипломати вважають, що заява має на меті одночасно посилити тиск на Кремль і на союзників США у Європі.

Зеленський також обговорить можливу участь України в американській програмі "Golden Dome for America" новій ініціативі з модернізації системи протиракетної оборони США.

Ідея полягає у створенні всеохопної системи захисту від ракетних і гіперзвукових загроз із боку Росії, Китаю та КНДР.

Аналітики розцінюють можливу передачу Tomahawk як серйозний сигнал для Москви.

До слова, за оцінкою експертів FT, США можуть надати Україні 20-50 ракет Tomahawk.

Президент аналітичного центру Saratoga Foundation Глен Говард зазначив, що такий крок може "змінити хід війни" та посилити тиск на російську економіку, зокрема на нафтопереробну галузь. Він також вважає, що це підштовхне Берлін до ухвалення рішення щодо Taurus.

Збройна підтримка від партнерів: останні новини