В частности Дональд Трамп приближается к принятию исторического решения о передаче Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk. Об этом информирует Kyiv Post, передает 24 Канал.
Как Трамп влияет на усиление обороны Украины?
Поставка американских ракет дальностью более 2,400 километров станет существенным сдвигом в политике Вашингтона.
Такой шаг, по замыслу главы Белого дома, должен не только обеспечить Силы обороны необходимым вооружением, но и подтолкнуть европейских партнеров – прежде всего Германию, которая до сих пор не предоставила свои ракеты Taurus, – к аналогичным действиям.
Сообщается, что это давление уже начало давать дипломатические результаты. В понедельник, 13 октября, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о намерении обсудить с Дональдом Трампом "совместные шаги, направленные на прекращение войны в Украине".
Обратите внимание! Процесс передачи вооружения может усилить и встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, запланированная на 17 октября.
Основной темой переговоров будет усиление украинской противовоздушной обороны и получения дальнобойных средств поражения.
Трамп недавно заявил, что может "послать России сигнал" в случае отказа Москвы от мирных переговоров.
Если война не прекратится, я отправлю Украине Tomahawks. Это очень мощное оружие – Россия не хочет видеть его в действии,
– подчеркнул американский лидер.
Дипломаты считают, что заявление имеет целью одновременно усилить давление на Кремль и на союзников США в Европе.
Зеленский также обсудит возможное участие Украины в американской программе "Golden Dome for America" новой инициативе по модернизации системы противоракетной обороны США.
Идея заключается в создании всеобъемлющей системы защиты от ракетных и гиперзвуковых угроз со стороны России, Китая и КНДР.
Аналитики расценивают возможную передачу Tomahawk как серьезный сигнал для Москвы.
К слову, по оценке экспертов FT, США могут предоставить Украине предоставить Украине 20-50 ракет Tomahawk.
Президент аналитического центра Saratoga Foundation Глен Говард отметил, что такой шаг может "изменить ход войны" и усилить давление на российскую экономику, в частности на нефтеперерабатывающую отрасль. Он также считает, что это подтолкнет Берлин к принятию решения по Taurus.
Вооруженная поддержка от партнеров: последние новости
Президент Зеленский сообщил, что сейчас происходит подготовка к очередной встрече в формате "Рамштайн". Глава государства отметил, что главной темой для Украины во время этих переговоров станет усиление системы противовоздушной обороны.
Также Зеленский рассказал о продолжающемся сотрудничестве с международными партнерами в рамках инициатив PURL и SAFE.
Известно, что к механизму PURL присоединились шесть стран НАТО, которые уже предоставили Украине оборонную поддержку на сумму более 2 миллиардов долларов.