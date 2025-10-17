Віктор Орбан 17 жовтня провів телефонну розмову з Володимиром Путіним. Крім того, речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив про можливі терміни зустрічі між російським диктатором та Дональдом Трампом.

Про таке розповідають російські ЗМІ, передає 24 Канал.

Що відомо про телефонну розмову Путіна й Орбана?

У Кремлі підтвердили, що лідери Росії та Угорщини мали розмову.

Найближчим часом ми повідомимо деталі цього спілкування. Сам Орбан раніше заявляв, що має намір поговорити з Путіним, і така розмова дійсно відбулася,

– повідомив Пєсков.

За його словами, зустріч Путіна й Трампа може відбутися протягом найближчих двох тижнів або трохи пізніше. Раніше про такий часовий проміжок згадував і глава Білого дому.

Існує спільне розуміння, що не варто затягувати підготовку цієї зустрічі,

– зазначив представник Кремля.

Він також уточнив, що з організацією саміту між президентами Росії та США пов'язано багато технічних питань, тому міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і держсекретар США Марко Рубіо планують провести консультації та зустріч для їхнього узгодження.

Крім того, у Кремлі поінформували, що під час розмови Путін поінформував Орбана про основний зміст своєї бесіди з Трампом, а угорський прем'єр висловив готовність забезпечити всі необхідні умови для проведення в Будапешті можливого російсько-американського саміту.

Тим часом The Guardian з посиланням на голову МЗС Угорщини Петера Сійярто повідомляє, що Будапешт гарантує безперешкодний приїзд Путіна до Угорщини, де може відбутися його зустріч із Трампом.

Пєсков, своєю чергою, зазначив, що логістика польоту російського борту №1 до Будапешта поки не визначена.

Наразі це ще не зрозуміло. Але обидва президенти висловили бажання провести цю зустріч,

– підсумував речник Кремля.

