Виктор Орбан 17 октября провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Кроме того, представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о возможных сроках встречи между российским диктатором и Дональдом Трампом.

О таком рассказывают российские СМИ, передает 24 Канал.

Что известно о телефонном разговоре Путина и Орбана?

В Кремле подтвердили, что лидеры России и Венгрии имели разговор.

В ближайшее время мы сообщим детали этого общения. Сам Орбан ранее заявлял, что намерен поговорить с Путиным, и такой разговор действительно состоялся,

– сообщил Песков.

По его словам, встреча Путина и Трампа может состояться в течение ближайших двух недель или чуть позже. Ранее о таком временном промежутке упоминал и глава Белого дома.

Существует общее понимание, что не стоит затягивать подготовку этой встречи,

– отметил представитель Кремля.

Он также уточнил, что с организацией саммита между президентами России и США связано много технических вопросов, поэтому министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио планируют провести консультации и встречу для их согласования.

Кроме того, в Кремле проинформировали, что во время разговора Путин проинформировал Орбана об основном содержании своей беседы с Трампом, а венгерский премьер'премьер выразил готовность обеспечить все необходимые условия для проведения в Будапеште возможного российско-американского саммита.

Между тем The Guardian со ссылкой на главу МИД Венгрии Петера Сийярто сообщает, что Будапешт гарантирует беспрепятственный приезд Путина в Венгрию, где может состояться его встреча с Трампом.

Песков, свою очередь, отметил, что логистика полета российского борта №1 в Будапешт пока не определена.

Сейчас это еще не понятно. Но оба президента выразили желание провести эту встречу,

– подытожил представитель Кремля.

