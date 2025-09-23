Питання міжнародного визнання Палестини знову в центрі уваги світової політики. На сьогодні вже понад 150 країн офіційно визнали Палестину суверенною державою, і ця цифра продовжує зростати.

Які країни нещодавно заявили про визнання Палестини?

Першу хвилю визнання Палестина отримала ще у 1988 році, після того як Палестинська національна рада проголосила про створення держави. Тоді її підтримала більшість країн Глобального Півдня.

Протягом наступних 30 років до цього списку доєднувалися нові держави, здебільшого з Азії, Африки та Латинської Америки.

Зауважте! Україна ще наприкінці 1980-х років офіційно визнала Палестину. Так, у Києві працює посольство Палестинської держави, а українське представництво функціонує у Рамаллі на Західному березі Йордану.

Водночас контактів із Сектором Гази Україна не підтримує з 2005 року, адже саме тоді владу там захопив рух ХАМАС.

Вже у 2025 році відбулася нова хвиля міжнародних рішень щодо палестинської державності. За цей час її визнали такі країни:

Франція

Бельгія

Люксембург

Андорра

Мальта

Велика Британія

Австралія

Канада

Португалія

Сан-Марино

У 2024 році про визнанння Палестини суверенною державою заявляли в таких країнах:

Вірменія

Словенія

Ірландія

Норвегія

Іспанія

Багамські

Острови

Тринідад і Тобаго

Ямайка

Барбадос

Також у період 1993-2023 Палестину визнали такі держави:

Сент-Кітс і Невіс

Колумбія

Сент-Люсія

Святий

Престол

Ватикан

Швеція

Гаїті

Гватемала

Таїланд

Ісландія

Бразилія

Гренада

Антигуа і Барбуда

Домініка

БелізСент-Вінсент і Гренадини

Гондурас

Ель-Сальвадор

Сирія

Південний Судан

Ліберія

Лесото

Уругвай

Парагвай

Суринам

Перу

Гаяна

Чилі

Еквадор

Болівія

Аргентина

Домініканська Республіка

Венесуела

Кот-д'Івуар

Ліван

Коста-Рика

Чорногорія

Східний Тимор

Малаві

Киргизстан

Південно-Африканська Республіка

Папуа Нова Гвінея

Узбекистан

Таджикистан

Боснія і Герцеговина

Грузія

Туркменістан

Азербайджан

Казахстан

Давніші визнання Палестини (до 1993 року):

Есватіні

Філіппіни

Вануату

Бенін

Екваторіальна Гвінея

Кенія

Ефіопія

Руанда

Бутан

Центральноафриканська Республіка

Бурунді

Ботсвана

Непал

Демократична Республіка Конго

Польща

Оман

Габон

Сан-Томе і Принсіпі

Мозамбік

Ангола

Республіка Конго

Сьєрра-Леоне

Уганда

Лаос

Чад

Гана

Того

Зімбабве

Мальдіви

Болгарія

Кабо-Верде

Північна Корея

Ніґер

Румунія

Танзанія

Угорщина

Монголія

Сенґал

Буркіна-Фасо

Камбоджа

Комори

Гвінея

Гвінея-Бісау

Малі

Китай

Білорусь

Намібія

Росія

Україна

В'єтнам

Кіпр

Чехія

Єгипет

Гамбія

Індія

Нігерія

Сейшели

Словаччина

Шрі-Ланка

Албанія

Бруней-Даруссалам

Джибуті

Маврикій

Судан

Афганістан

Бангладеш

Куба

Йорданія

Мадагаскар

Нікарагуа

Пакистан

Катар

Саудівська Аравія

Сербія

Об'єднані Арабські Емірати

Замбія

Алжир

Бахрейн

Індонезія

Ірак

Кувейт

Лівія

Малайзія

Мавританія

Марокко

Сомалі

Туніс

Туреччина

Ємен

Іран

Як інші країни реагують на ситуацію?

Ізраїль категорично відкинув такі рішення, назвавши їх "нагородою для ХАМАС" і кроком, що, на думку Тель-Авіва, послаблює зусилля з досягнення миру.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що країна чинитиме опір будь-яким ініціативам щодо визнання Палестини як окремої держави.

Німеччина, зі свого боку, не планує визнавати Палестину. Берлін наголосив на важливості того, щоб уряд Нетаньягу забезпечив доставку гуманітарної допомоги до Сектора Гази.

Своєю чергою США залишаються серед небагатьох держав Заходу, які не визнають Палестину. Президент Дональд Трамп розкритикував рішення союзників.

Що відомо про демократичні зміни в Палестині?