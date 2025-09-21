У неділю, 21 вересня, іще декілька країн офіційно визнали Палестинську державу. Відповідне рішення ухвалили Велика Британія, Канада та Австралія.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяви Кіра Стармера, Марка Карні та Ентоні Албанезе відповідно. Йдеться про вирішення арабо-ізраїльського конфлікту на основі утворення двох держав.

Дивіться також "Чорний вересень" у Мюнхені: чому стався теракт на Олімпіаді-1972 та як помстився Моссад

Як держави визнали Палестину?

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер опублікував відеозвернення, у якому оголосив про визнання Палестинської держави. Однак політик також наголосив на терористичній природі ХАМАСу – Лондон наполягатиме на виключенні участі угруповання в управлінні країною та готує додаткові санкції проти нього.

Сьогодні, щоб відродити надію на мир для палестинців та ізраїльтян і рішення про створення двох держав, Сполучене Королівство офіційно визнає державу Палестина,

– сказав Стармер.

Нагадаємо, в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу посол Ізраїлю в Україні Михаель Бродський наголосив, що визнання палестинської держави зараз стало б незаслуженою нагородою ХАМАСу після подій 7 жовтня. На його думку, це не допоможе розв'язати проблему, а навпаки – підсилить мотивацію терористів.

Про аналогічний крок повідомив і прем'єр-міністр Канади Марк Карні. За його словами, наразі офіційною політикою чинного уряду Ізраїлю є те, що "Палестинської держави не буде".

Саме в цьому контексті Канада визнає Державу Палестина й пропонує своє партнерство в побудові обіцянки мирного майбутнього як для держави Палестина, так і для держави Ізраїль,

– йдеться в заяві.

Про визнання "законних та давніх прагнень народу Палестини до створення власної держави" йдеться і в спільній заяві прем'єр-міністра Австралії Ентоні Альбанезе та міністра закордонних справ Пенні Вонг.

Сьогоднішній акт визнання відображає давню прихильність Австралії до дводержавного вирішення, яке завжди було єдиним шляхом до тривалого миру та безпеки для ізраїльського та палестинського народів,

– вважають у країні.

Визнання Палестинської держави: останні новини