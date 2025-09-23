Напередодні парламентських виборів у Молдові Москва розгорнула масштабну антиєвропейську та антинатовську кампанію. У Службі зовнішньої розвідки Росії вигадали, що нібито Європа та НАТО хочуть "порушити суверенітет" Молдавської Республіки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пропагандистський російський Інтерфакс.

Що кажуть у Росії про "окупацію Молдови" з боку НАТО та ЄС?

У російській СЗР заявили, що Брюссель нібито має намір утримувати Молдову на антиросійському напрямку, у тому числі за допомогою "введення військ країн НАТО та фактичної окупації".

У Москві нафантазували, що на сьогодні нібито здійснюється "концентрація підрозділів збройних сил держав НАТО в Румунії поблизу молдавських кордонів". Ба більше, окупанти вигадали "натовський десант", який буцімто має відправитися до Одеської області України для залякування Придністров'я.

Так, окупанти стверджують, що "перша група кадрових військовослужбовців із Франції та Великобританії вже прибула до Одеси".

Окрім того, російська Служба зовнішньої розвідки, у Молдові, де ще не пройшли парламентські вибори, вже буцімто заздалегідь будуть "грубі фальсифікації підсумків голосування", які нібито готує Брюссель і Кишинів. Після цього, як брешуть у Москві, це "змусить молдавських громадян, що зневірилися, вийти на вулиці для захисту своїх прав".

Далі, за повідомленням відомства, президент Молдови Мая Санду нібито збирається звернутися з проханням про введення збройних сил європейських країн. За звітом російської СЗР, "такий сценарій неодноразово відпрацьовувався під час навчань НАТО в Румунії".

Крім того, зазначається в заяві, "якщо розвиток ситуації відразу після виборів не вимагатиме зовнішнього втручання", то "вести війська передбачається дещо пізніше".

Водночас красномовний вигляд у звіті СЗР Росії має пункт про "створення передумов" через буцімто організацію провокацій проти Придністров'я та російських військ у регіоні. Як термін розглядають період виборів до Верховної ради ПМР 30 листопада – мовляв, все по календарю.

Всю цю історію в російській зовнішній розвідці аргументували "намірами європейських країн продемонструвати свою сміливість і рішучість на тлі буксування планів розмістити війська "коаліції охочих" в Україні".

Зверніть увагу! Росія всіма силами намагається вплинути на молдован, аби країна не пішла шляхом розвитку в євроатлантичному напрямку, а залишилася в орбіті Москви.

Уже лунали попередження про можливе втручання Росії у вибори в Молдові