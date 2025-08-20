Американський мільярдер Ілон Маск, який нещодавно анонсував плани запустити власну політичну партію, вирішив поставити проєкт на паузу. У ЗМІ припускають, що він зосередився на збереженні зв'язків із республіканцями.

Джерела повідомляють, що нині Маск відклав проєкт створення нової політичної сили в США. Про це інформує 24 Канал із посилання на WSJ.

До теми Ілон Маск змінив дату першого польоту людини на Марс

Чому Маск передумав створювати свою партію?

На початку липня мільярдер оголосив про ідею заснування партії "Америка" у США, адже вважав що це нібито "поверне свободу" американцям. Однак нині Маск поставив проєкт на паузу.

За інформацією наближених до Ілона Маска людей, він фактично згорнув підготовку до створення нової політичної сили:

скасував низку зустрічей, на яких мав обговорювати основні ідеї партії з потенційними союзниками;

відмовився від пошуку політичних інвесторів та консультантів;

припинив роботу зі збору підписів для виходу на бюлетені у штатах.

Як стверджують джерела WSJ, причиною цього стало небажання мільярдера ризикувати стосунками з впливовими республіканцями.

Насамперед Маск планує підтримати віцепрезидента США Джей Ді Венса, якого вважають потенційним спадкоємцем руху Make America Great Again.Тому тепер Маск робить ставку на тісну співпрацю з чинною владою США.

За даними джерел, Ілон Маск може також фінансово підтримати Джей Ді Венса, якщо той вирішить балотуватися у президенти у 2028 році.

Своєю чергою, скандальний підприємець уже відреагував на припущення ЗМІ про призупинку створення політичної партії.



Коментар Маска на інформацію ЗМІ про зміну його планів / Скриншот із мережі Х

В соціальній мережі Х підприємець написав, що не варто довіряти поширеній нібито фейковій інформації.

Як Ілон Маск вплинув на вибори в США?