Американский миллиардер Илон Маск, который недавно анонсировал планы запустить собственную политическую партию, решил поставить проект на паузу. В СМИ предполагают, что он сосредоточился на сохранении связей с республиканцами.

Источники сообщают, что сейчас Маск отложил проект создания новой политической силы в США. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на WSJ.

Почему Маск передумал создавать свою партию?

В начале июля миллиардер объявил об идее основания партии "Америка" в США, ведь считал что это якобы "вернет свободу" американцам. Однако сейчас Маск поставил проект на паузу.

По информации приближенных к Илону Маску людей, он фактически свернул подготовку к созданию новой политической силы:

отменил ряд встреч, на которых должен был обсуждать основные идеи партии с потенциальными союзниками;

отказался от поиска политических инвесторов и консультантов;

прекратил работу по сбору подписей для выхода на бюллетени в штатах.

Как утверждают источники WSJ, причиной этого стало нежелание миллиардера рисковать отношениями с влиятельными республиканцами.

Прежде всего Маск планирует поддержать вице-президента США Джей Ди Венса, которого считают потенциальным наследником движения Make America Great Again.Поэтому теперь Маск делает ставку на тесное сотрудничество с действующей властью США.

По данным источников, Илон Маск может также финансово поддержать Джей Ди Венса, если тот решит баллотироваться в президенты в 2028 году.

В свою очередь, скандальный предприниматель уже отреагировал на предположение СМИ о приостановке создания политической партии.



Комментарий Маска на информацию СМИ об изменении его планов / Скриншот из сети Х

В социальной сети Х предприниматель написал, что не стоит доверять распространенной якобы фейковой информации.

