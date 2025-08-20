Источники сообщают, что сейчас Маск отложил проект создания новой политической силы в США. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на WSJ.
Почему Маск передумал создавать свою партию?
В начале июля миллиардер объявил об идее основания партии "Америка" в США, ведь считал что это якобы "вернет свободу" американцам. Однако сейчас Маск поставил проект на паузу.
По информации приближенных к Илону Маску людей, он фактически свернул подготовку к созданию новой политической силы:
- отменил ряд встреч, на которых должен был обсуждать основные идеи партии с потенциальными союзниками;
- отказался от поиска политических инвесторов и консультантов;
- прекратил работу по сбору подписей для выхода на бюллетени в штатах.
Как утверждают источники WSJ, причиной этого стало нежелание миллиардера рисковать отношениями с влиятельными республиканцами.
Прежде всего Маск планирует поддержать вице-президента США Джей Ди Венса, которого считают потенциальным наследником движения Make America Great Again.Поэтому теперь Маск делает ставку на тесное сотрудничество с действующей властью США.
По данным источников, Илон Маск может также финансово поддержать Джей Ди Венса, если тот решит баллотироваться в президенты в 2028 году.
В свою очередь, скандальный предприниматель уже отреагировал на предположение СМИ о приостановке создания политической партии.
Комментарий Маска на информацию СМИ об изменении его планов / Скриншот из сети Х
В социальной сети Х предприниматель написал, что не стоит доверять распространенной якобы фейковой информации.
Как Илон Маск повлиял на выборы в США?
- Миллиардер активно выступал за поддержку Дональда Трампа на президентских выборах осенью 2024 года и призывал граждан к голосованию за него.
- В 2024-м Маск уже вложил почти 300 миллионов долларов в кампании Трампа и республиканцев. Он инвестировал миллионы в ключевых штатах, чтобы обеспечить победу Трампа.
- В октябре он выступил с Трампом на митинге, назвав выборы "последним шансом для США", а также вел активную пропаганду в сети X.