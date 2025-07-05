Маск заявил, что это "вернет свободу" американцам. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост Илона Маска в соцсети X.

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Маск основывает третью партию в США

4 июля, на День независимости США, у себя на странице Маск запустил опрос с вопросом "Стоит ли нам создать партию "Америка"?". 5 июля он подытожил опрос и объявил о создании своей партии.

Сегодня создана партия "Америка", чтобы вернуть вам вашу свободу,

– заявил Илон Маск.

Маск считает, что Демократическая и Республиканская партии США фактически является одним и тем же. То есть он называет США страной с однопартийной системой, вроде Китая.

"Когда речь идет о банкротстве нашей страны из-за расточительства и взяточничества, мы живем в однопартийной системе, а не демократии", – отметил миллиардер.

Позже он также написал пост в ответ на это объявление, где сказал, что "ответы на это объявление – комедийное золото".

В опросе Маска 65,4% участников выразили поддержку инициативе создать новую партию в США. В опросе приняли участие всего 1,25 миллиона пользователей. При этом население США – около 340 миллионов.