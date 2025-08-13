Удень 13 серпня стало відомо, що Трамп розпочав телефонний діалог з Володимиром Зеленським і лідерами ЄС. Опісля заплановано ще низку розмов.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис репортера Axios Барака Равіда.

Про що говорить Трамп із Зеленським і європейцями?

Наразі відомо небагато деталей.

Трамп прямо зараз розмовляє із Зеленським та європейськими лідерами перед самітом з Путіним,

– написав Равід.

Як ішлося раніше, європейці планували "перехопити" Трампа до його зустрічі з Путіним на Алясці. Вони вирішили провести телефонну розмову та запросити на неї Зеленського.

Європа прагне бути на рівних, щоб доля континенту не вирішувалася тільки між Трампом і Путіним. Адже слід враховувати інтереси охопленої війною України та Євросоюзу, який сусідить з нашою державою. У ЄС робили низку заяв про те, що завершення війни має відбутися на справедливих умовах з урахуванням міжнародного права. Тому було домовлено, що Трамп зв'яжеться з європейцями та Зеленським за два дні до свого спілкування з Путіним 15 серпня.

Володимир Зеленський, до слова, 13 серпня перебуває у Берліні, де зустрінеться з Мерцом.

"Незабаром буду розмовляти з європейськими лідерами. Це чудові люди, які хочуть, щоб угода була укладена", – заявив Трамп удень 13 серпня.

Очікується, що Трамп поговорить із Зеленським, лідерами Німеччини, Фінляндії, Франції, Великої Британії, Італії, Польщі та Європейського Союзу, а також Марком Рютте.

Після цієї відеоконференції Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс поспілкуються з європейськими лідерами на окремій онлайн-зустрічі.

А пізніше відбудеться онлайн-зустріч "коаліції охочих" групи країн, які працюють над планами підтримки України в разі припинення вогню.

Таким чином, вечір буде досить насиченим. ЗМІ писали, що під час розмови Трампа з українським президентом ітиметься про те, як реагувати на територіальні претензії Росії. Москва, до слова, вкотре відкинула можливість виходу з окупованих територій, мовляв, ці землі внесено до російської конституції.

Politico назвали 5 ключових вимог України до переговорів на Алясці.