Зустріч Володимира Путіна та Дональда Трампа наодинці може мати непердбачувані результати. У ЗМІ проаналізували попередній досвід таких перемовин і зробили висновки.

Про те, що нова зустріч Трампа з Путіним може бути "рецептом катастрофи", 24 Канал пише з посиланням на The Guardian.

Чому саміт Путіна і Трампа може бути небезпечним?

Видання зазначає, що у 2018 році в місті Гельсінкі вже відбувалася розмова тет-а-тет Трамп і Путіна. Тоді американський президент публічно поставив під сумнів дані розвідки про те, що Росія втручалася у вибори. Підтримуючи цю думку, він фактично визнав версію Кремля правильною. У той момент соромно було колишній радниці Трампа Фіоні Хілл, яка зізнавалася, що ледь не пішла вмикати пожежну сигналізацію, щоб перервати пресконференцію.

Тепер лідери Сполучених Штатів і Росії говоритимуть про Україну, війну та, ймовірно, "обмін землями". Наразі навіть європейські лідери хвилюються за результати зустрічі. Зокрема, видання зазначило, що Дональд Трамп знову може ненароком повторити кремлівські наративи. А те, що на такі важливі перемовини не запросили Україну, викликає порівняння з Ялтинською конференцією в 1945 році, коли СРСР, США та Велика Британія утрьох вирішили долю Європи.

Як зазначили експерти, Володимир Путін може подати будь-яку домовленість із Трампом як доконаний факт, який Європа й Україна повинні будуть "прийняти або відхилити". Для цього російський диктатор фактично може використати непередбачуваність Дональда Трампа.

Цікаво, що зустріч президентів заплановано провести без радників у кімнаті. Тож невідомо, чи життєздатними будуть домовленості, що ухвалені приватно. У тому ж 2018 році Дональд Трамп у місті Гельсінкі оголошував про угоду з Путіним щодо доступу до підозрюваних у кіберзлочинах, але насправді вона так і не почала працювати. The Guardian підсумував, що Трамп тоді не до кінця розумів, що йому казав російський лідер.