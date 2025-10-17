Українського президента радше за все не буде на саміті Дональда Трампа та Володимира Путіна, який повинен пройти в угорському Будапешті.

Відповідну заяву ввечері у п'ятницю, 17 жовтня, зробив американський президент відповідаючи на запитання журналістів перед переговорами з українською делегацією, повідомляє 24 Канал.

Що сказав Трамп про майбутній саміт в Угорщині?

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до переговорів з Путіним у будь-якому форматі. Утім, за словами президента США, його, ймовірно ще не буде на саміті з російським диктатором у Будапешті.

Ще не вирішено, але скоріш за все це буде двостороння зустріч Але президент і Зеленський будуть на зв'язку. Між президентами багато напруги, і це не секрет. Це дуже складна ситуація,

– сказав Трамп.

За його словами, для такого саміту обрали Угорщину, бо це "безпечна країна". Він сказав, що йому подобається прем'єр-міністр Віктор Орбан, і назвав його "дуже хорошим лідером у сенсі управління своєю країною".

"Це лідер, який нам подобається... У нього немає багатьох проблем, які є в інших країнах. Тож ми вирішили, що будемо з Віктором Орбаном, і він буде, я думаю, дуже хорошим господарем", – додав американський президент.

Трансляція зустрічі української та американської делегацій: дивіться трансляцію

До слова, Віктор Орбан вже провів телефонну розмову з російським диктатором з цього приводу. Речник Кремля Пєсков повідомляв, що зустріч може відбутися протягом найближчих двох тижнів або трохи пізніше.