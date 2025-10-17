Украинского президента скорее всего не будет на саммите Дональда Трампа и Владимира Путина, который должен пройти в венгерском Будапеште.

Соответствующее заявление вечером в пятницу, 17 октября, сделал американский президент отвечая на вопросы журналистов перед переговорами с украинской делегацией, сообщает 24 Канал.

Что сказал Трамп о предстоящем саммите в Венгрии?

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным в любом формате. Впрочем, по словам президента США, его, вероятно еще не будет на саммите с российским диктатором в Будапеште.

Еще не решено, но скорее всего это будет двусторонняя встреча с Путиным, но мы будем в контакте с Зеленским. Между российским и украинским президентами много напряжения, и это не секрет. Это очень сложная ситуация,

– сказал Трамп.

По его словам, для такого саммита выбрали Венгрию, потому что это "безопасная страна". Он сказал, что ему нравится премьер-министр Виктор Орбан, и назвал его "очень хорошим лидером в смысле управления своей страной".

"Это лидер, который нам нравится... У него нет многих проблем, которые есть в других странах. Поэтому мы решили, что будем с Виктором Орбаном, и он будет, я думаю, очень хорошим хозяином", – добавил американский президент.

К слову, Виктор Орбан уже провел телефонный разговор с российским диктатором по этому поводу. Представитель Кремля Песков сообщал, что встреча может состояться в течение ближайших двух недель или чуть позже.