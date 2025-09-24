Лавров і Рубіо провели переговори у Нью-Йорку
У середу, 24 вересня, очільник МЗС Росії й держсекретар США провели переговори на полях 80-ї сесії Генасамблеї ООН. Зустріч тривала близько години.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на російську громадсько-політичну газету "Коммерсант".
Що відомо про зустріч політиків?
ЗМІ повідомили, що керівник міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров та державний секретар США Марко Рубіо провели переговори в Нью-Йорку на полях 80-ї сесії Генасамблеї ООН.
У Держдепі США заявили, що під час зустрічі Рубіо повторив заклик Трампа до припинення війни в Україні. Він закликав Росії вжити заходів для досягнення довгострокового врегулювання.
Переговори представників США та Росії / Фото російських ЗМІ
За повідомленнями, зустріч політиків тривала 50 хвилин.
Російські пропагандисти наголошують, що це перша зустріч представників США та Росії після, мовляв, антиросійського випаду Дональда Трампа минулого дня.
Що Трамп сказав про Росію напередодні?
Нагадаємо, що після зустрічі з Володимиром Зеленським Трамп заявив, що Україна, за підтримки Європейського Союзу, має можливість боротися та повернути всю Україну в її первісному вигляді.
"З часом, терпінням та фінансовою підтримкою Європи, і зокрема НАТО, початкові кордони, з яких почалася ця війна, є цілком реальним варіантом. Чому б і ні? Росія безцільно воює вже три з половиною роки, у війні, яку справжня військова сила мала б виграти менше ніж за тиждень. Це не вирізняє Росію. Насправді це робить її схожою на "паперового тигра", – сказав президент США.
Також Трамп підкреслив, що російська економіка перебуває у важкому становищі, а Україна успішно зупиняє цю потужну армію.
Своєю чергою, заступник секретаря Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв різко прокоментував заяви Трампа про перемогу України, назвавши їх нереалістичними.