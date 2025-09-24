Нагадаємо, що після зустрічі з Володимиром Зеленським Трамп заявив, що Україна, за підтримки Європейського Союзу, має можливість боротися та повернути всю Україну в її первісному вигляді.

"З часом, терпінням та фінансовою підтримкою Європи, і зокрема НАТО, початкові кордони, з яких почалася ця війна, є цілком реальним варіантом. Чому б і ні? Росія безцільно воює вже три з половиною роки, у війні, яку справжня військова сила мала б виграти менше ніж за тиждень. Це не вирізняє Росію. Насправді це робить її схожою на "паперового тигра", – сказав президент США.