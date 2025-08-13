Напередодні запланованої зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна Кремль здатен використати перемовини для тиску на Україну та Захід. Москва може просувати власні умови, намагаючись обмежити військову та політичну підтримку Києва.

Політолог Петро Олещук розповів 24 Каналу, що російський диктатор має значний досвід маніпуляцій і може застосувати ці методи, аби вплинути на американського президента. Він підкреслив, що Україні необхідно зберегти консолідовану позицію з Європейським Союзом, щоб запобігти можливим поступкам.

Невизначеність планів сторін

Олещук зауважив, що поки немає чіткого розуміння, які умови та вимоги обговорюватимуть на зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна. Він підкреслив, що навіть проєкту рішень не існує, а оприлюднені у медіа вимоги російської сторони є, на його думку, абсолютно нереалістичними.

Є відповідні зливи щодо запитів російської сторони, які є абсолютно неадекватні,

– сказав Олещук.

На його переконання, ключове питання полягає в тому, чи готовий президент США взагалі їх обговорювати. Саме тому Україна прагне зберегти консолідовану позицію з Європейським Союзом, аби протидіяти можливому тиску під час перемовин.

Маніпулятивна тактика Кремля

Петро Олещук зауважив, що Путін має великий досвід впливу та маніпуляцій у міжнародній політиці. Він здатний використовувати переговори з Трампом для просування вигідних Кремлю наративів і створення додаткового тиску на Україну та її партнерів.

Путін дуже вміло маніпулює темою протистояння між Сполученими Штатами та Європою,

– наголосив Олещук.

За його словами, Кремль прагне розхитати відносини між союзниками, щоб підірвати спільний фронт підтримки України і повернути собі вплив у стратегічних регіонах. Путін уміло використовує суперечності між США та Європою, підкидаючи теми, які здатні загострити ідеологічне протистояння. Особливо він грає на різниці у підходах до так званих традиційних цінностей.

Політолог також припустив, що Кремль може просувати ідеї поділу сфер впливу, пропонуючи США поступки в обмін на визнання російських претензій у Європі. Путін може просувати ідею, що Європа – це зона впливу Росії, а Америка має зосередитись на своїх інтересах у західній півкулі.

Путін може говорити: навіщо вам ця Європа? Давайте поділимо світ, визнайте наші зони впливу, а в обмін ми спільно розроблятимемо ресурси Арктики,

– зазначив політолог.

Він додав, що така стратегія вже неодноразово приносила Росії результат, тож повністю виключати її успіх на майбутніх переговорах не можна.