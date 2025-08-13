"Риски очевидны": к каким уловкам может прибегнуть Путин на встрече с Трампом
- Кремль может использовать встречу Трампа и Путина для давления на Украину, ограничивая поддержку Киева.
- Политолог Олещук отмечает, что Путин способен манипулировать переговорами, пытаясь расшатать отношения между США и Европой.
- Существует риск, что Путин будет продвигать идеи разделения сфер влияния, что может подорвать поддержку Украины со стороны Запада.
- Украине нужно сохранить консолидированную позицию с ЕС, чтобы избежать уступок во время переговоров.
Накануне запланированной встречи Дональда Трампа и Владимира Путина Кремль способен использовать переговоры для давления на Украину и Запад. Москва может продвигать собственные условия, пытаясь ограничить военную и политическую поддержку Киева.
Политолог Петр Олещук рассказал 24 Каналу, что российский диктатор имеет значительный опыт манипуляций и может применить эти методы, чтобы повлиять на американского президента. Он подчеркнул, что Украине необходимо сохранить консолидированную позицию с Европейским Союзом, чтобы предотвратить возможные уступки.
Неопределенность планов сторон
Олещук отметил, что пока нет четкого понимания, какие условия и требования будут обсуждать на встрече Дональда Трампа и Владимира Путина. Он подчеркнул, что даже проекта решений не существует, а обнародованные в медиа требования российской стороны являются, по его мнению, абсолютно нереалистичными.
Есть соответствующие сливы по запросам российской стороны, которые абсолютно неадекватны,
– сказал Олещук.
По его убеждению, ключевой вопрос заключается в том, готов ли президент США вообще их обсуждать. Именно поэтому Украина стремится сохранить консолидированную позицию с Европейским Союзом, чтобы противодействовать возможному давлению во время переговоров.
Манипулятивная тактика Кремля
Петр Олещук отметил, что Путин имеет большой опыт влияния и манипуляций в международной политике. Он способен использовать переговоры с Трампом для продвижения выгодных Кремлю нарративов и создания дополнительного давления на Украину и ее партнеров.
Путин очень умело манипулирует темой противостояния между Соединенными Штатами и Европой,
– отметил Олещук.
По его словам, Кремль стремится расшатать отношения между союзниками, чтобы подорвать общий фронт поддержки Украины и вернуть себе влияние в стратегических регионах. Путин умело использует противоречия между США и Европой, подбрасывая темы, которые способны обострить идеологическое противостояние. Особенно он играет на разнице в подходах к так называемым традиционным ценностям.
Политолог также предположил, что Кремль может продвигать идеи разделения сфер влияния, предлагая США уступки в обмен на признание российских претензий в Европе. Путин может продвигать идею, что Европа – это зона влияния России, а Америка должна сосредоточиться на своих интересах в западном полушарии.
Путин может говорить: зачем вам эта Европа? Давайте поделим мир, признайте наши зоны влияния, а в обмен мы будем совместно разрабатывать ресурсы Арктики,
– отметил политолог.
Он добавил, что такая стратегия уже неоднократно приносила России результат, поэтому полностью исключать ее успех на предстоящих переговорах нельзя.