На самом деле такими ультиматумами Владимир Путин делает только хуже. Об этом 24 Каналу рассказал председатель аналитически-адвокационного агентства "Центр совместных действий" Олег Рыбачук, отметив, что цели Трампа на переговорах точно другие.

Почему Трамп не может поддержать требования Путина?

Сейчас Россия ставит Трампа перед очень неприятным для него фактом. Можем вспомнить, как во время предвыборной кампании он заявлял, что не будет выполнять прихоти Кремля. В них как раз говорилось о демилитаризации, отказе от территорий. Тогда Трамп назвал это неприемлемыми условиями.

Стоит заметить, что идея встречи с Путиным появилась после визита спецпредставителя Стива Уиткоффа в Россию. Там он якобы увидел желание россиян завершать войну и договариваться. Более того, почему-то все быстро забыли, что Кремль должен был принять закон, в котором откажется от любых нападений на Европу и Украину.

Набор требований России не позволят Путину "сохранить лицо". Если он с ними согласится, то его просто "разорвут" американские и международные журналисты, граждане США, которые точно понимают, что Россия является врагом,

– отметил Олег Рыбачук.

К тому же серьезные дискуссии сейчас идут в Республиканской партии. Мало кому нравится такая "дружба" Путина с Трампом. Это может навредить результатам партии на выборах в Конгресс и Сенат, которые состоятся в 2026 году. Уступки Путину Трамп точно не сможет показать как свою победу.

"Самое страшное для Трампа – это быть слабым. Он насмехался над Джо Байденом, говорил, что может хлопнуть кулаком по столу и все его будут слушать. Обещал закончить войны и хочет Нобелевскую премию мира", – подчеркнул Олег Рыбачук.

Именно такие ожидания имел президент США. Теперь он не сможет представить миру свою победу, если согласится на абсурдные требования Путина.

Трамп проиграет, если от него отвернется Европа

Стоит вспомнить о европейских партнерах, которые обязательно будут реагировать на любые договоренности Трампа с Путиным. Они уже обещали поддерживать Украину гарантиями безопасности, а также финансово.

Даже если предположить, что Трамп разозлится и даст приказ не продавать оружие даже Европе – это сыграет против него. Европейские страны уже видят опасность в том, что настроение американского лидера очень переменчиво. Поэтому они хотят все меньше зависеть от оружия из США.

Многие европейские политики, говорят о том, что вместо того, чтобы тратить десятки миллиардов на закупку американского оружия и быть зависимыми от Трампа, – лучше разрабатывать собственный военно-промышленный комплекс,

– сказал Олег Рыбачук.

В таком случае через несколько лет Америка станет ненужной для Европы. У нее есть собственные технологии, экономический потенциал, готовность договариваться с Китаем и другими странами мира. Если Трамп этого не поймет и продолжит сближаться с Путиным – он точно не войдет в историю, как могущественный лидер сильного государства.

Напомним, в Европе уже предостерегли Трампа от поспешных договоренностей с Россией. Там отметили, что принимать долгосрочные решения можно только после полного прекращения огня.