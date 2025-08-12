Свои предостережения относительно предстоящего саммита на Аляске уже высказали министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, передает 24 Канал.

Смотрите также Духовный советник Трампа озвучил условие при котором переговоры на Аляске будут иметь успех

Как в Дании прокомментировали встречу Трампа и Путина?

Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен предостерег США и Россию от любых попыток заключить мирное соглашение без участия Украины и Европы.

Наш сигнал для США: будьте осторожны, не начинайте с неправильного угла,

– подчеркнул Расмуссен.

Он добавил, что поспешная попытка договориться с Кремлем может иметь катастрофические последствия. Поэтому Расмуссен предостерег США от "соблазна быстро договориться с Путиным". По его словам, это будет "сделка с самим дьяволом".

В то же время он отметил, что единственным правильным началом любых переговоров должно быть полное прекращение огня.

"Только при условии полного прекращения огня можно начинать обсуждать долгосрочное решение", – подчеркнул датский дипломат.

Как Сикорский прокомментировал предстоящий саммит на Аляске?

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил в интервью BBC, что сейчас именно Европа предоставляет большую часть оружия и финансовой помощи Украине, а не США, как это было во времена президентства Джо Байдена.

Мы ценим усилия президента Трампа, однако также будем принимать собственные решения в Европе,

– отметил Сикорский.

Он также добавил, что "вопрос завершения войны в Украине нельзя решить без участия самой Украины и Европы".

Сикорский также напомнил, что в Европе Путина считают военным преступником, поэтому переговоры с его участием на этой территории состояться не могли бы.

"Мы все хотим мира, но это должен быть справедливый мир. А чтобы достичь справедливого мира, мы должны добиться уступок от России. Россия должна ограничить свои военные цели", – подчеркнул он.

Глава МИД также прокомментировал идею того, что США могут требовать от Украины пойти на территориальные уступки ради заключения мира.

Я уверен, что президент Трамп понимает, что Украине не нужна ничья помощь, чтобы капитулировать перед Россией. Украине нужна помощь, чтобы достичь справедливого мира и иметь границы, которые она сможет защищать,

– заявил Сикорский.

Он также отметил, что неуместно обсуждать публично, чем готова пожертвовать Украина для достижения мира. Сикорский добавил, что финальное решение должен принимать Киев.

"Как иностранцы мы не должны говорить жертве агрессии, как замирять агрессора – потому что с последствиями этого будет жить именно Украина", – подчеркнул глава МИД Польши.

В то же время он отметил, что простое перемирие не решит проблему.

На самом деле, я даже согласен с россиянами в том, что нужно решать глобальные причины этой войны. И по моему мнению, это – российский империализм, то, что Владимир Путин наделил себя правом решать, кто может, а кто не может быть нацией, и в каких границах,

– заявил министр.

Сикорский напомнил, что Путин уже подписывал с Киевом соглашение, которое гарантировало международно признанные границы Украины и которое ратифицировали обе страны в 2004 году.

"Почему вы думаете, что если он заключит новое соглашение, он сдержит слово?", – спросил он.

От чего Стармер предостерег Трампа?

На вопрос, считает ли Кир Стармер, что Владимиру Путину можно доверять, представитель британского премьера ответил: "Никогда не доверяйте президенту Путину настолько, насколько это возможно, но мы, очевидно, будем поддерживать Украину".

Он отметил, что Великобритания будет поддерживать и Дональда Трампа, и европейских союзников, когда начнутся переговоры с Путиным.

"Но именно поэтому мы и возглавляем эту работу над "коалицией решительных", потому что любое прекращение огня, как я уже говорил, не может быть просто возможностью для президента Путина уйти, перевооружиться, укрепиться, а потом снова уйти", – отметил спикер.