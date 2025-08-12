Свої застереження щодо майбутнього саміту на Алясці вже висловили міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, передає 24 Канал.

Як у Данії прокоментували зустріч Трампа та Путіна?

Міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен застеріг США та Росію від будь-яких спроб укласти мирну угоду без участі України та Європи.

Наш сигнал для США: будьте обережні, не починайте з неправильного кута,

– наголосив Расмуссен.

Він додав, що поспішна спроба домовитися з Кремлем може мати катастрофічні наслідки. Тому Расмуссен застеріг США від "спокуси швидко домовитися з Путіним". За його словами, це буде "угода з самим дияволом".

Водночас він зазначив, що єдиним правильним початком будь-яких переговорів має бути повне припинення вогню.

"Тільки за умови повного припинення вогню можна починати обговорювати довгострокове рішення", – підкреслив данський дипломат.

Як Сікорський прокоментував майбутній саміт на Алясці?

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив інтерв’ю BBC, що наразі саме Європа надає більшу частину зброї та фінансової допомоги Україні, а не США, як це було за часів президентства Джо Байдена.

Ми цінуємо зусилля президента Трампа, однак також ухвалюватимемо власні рішення в Європі,

– зазначив Сікорський.

Він також додав, що "питання завершення війни в Україні не можна вирішити без участі самої України та Європи".

Сікорський також нагадав, що в Європі Путіна вважають воєнним злочинцем, тому переговори за його участі на цій території відбутися не могли б.

"Ми всі хочемо миру, але це має бути справедливий мир. А щоб досягти справедливого миру, ми маємо домогтися поступок від Росії. Росія має обмежити свої військові цілі", – наголосив він.

Глава МЗС також прокоментував ідею того, що США можуть вимагати від України піти на територіальні поступки заради укладення миру.

Я впевнений, що президент Трамп розуміє, що Україні не потрібна нічия допомога, щоб капітулювати перед Росією. Україні потрібна допомога, щоб досягти справедливого миру та мати кордони, які вона зможе захищати,

– заявив Сікорський.

Він також зазначив, що недоречно обговорювати публічно, чим готова пожертвувати Україна задля досягнення миру. Сікорський додав, що фінальне рішення має ухвалювати Київ.

"Як іноземці ми не маємо казати жертві агресії, як замирювати агресора – тому що з наслідками цього житиме саме Україна", – наголосив глава МЗС Польщі.

Водночас він зауважив, що просте перемир'я не розв'яже проблему.

Насправді, я навіть погоджуюся з росіянами у тому, що потрібно вирішувати глобальні причини цієї війни. І на мою думку, це – російський імперіалізм, те, що Володимир Путін наділив себе правом вирішувати, хто може, а хто не може бути нацією, і у яких кордонах,

– заявив міністр.

Сікорський нагадав, що Путін уже підписував з Києвом угоду, яка гарантувала міжнародно визнані кордони України і яку ратифікували обидві країни 2004 року.

"Чому ви думаєте, що якщо він укладе нову угоду, він дотримається слова?", – запитав він.

Від чого Стармер застеріг Трампа?

На запитання, чи вважає Кір Стармер, що Володимиру Путіну можна довіряти, речник британського прем’єра відповів: "Ніколи не довіряйте президенту Путіну настільки, наскільки це можливо, але ми, очевидно, підтримуватимемо Україну".

Він зазначив, що Велика Британія буде підтримувати і Дональда Трампа, і європейських союзників, коли розпочнуться переговори з Путіним.

"Але саме тому ми й очолюємо цю роботу над "коаліцією рішучих", бо будь-яке припинення вогню, як я вже казав, не може бути просто можливістю для президента Путіна піти, переозброїтися, зміцнитися, а потім знову піти", – зазначив речник.