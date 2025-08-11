Кремль планує використати майбутній саміт на Алясці не для проведення змістовних мирних переговорів, а з метою розколоти відносини між Сполученими Штатами та європейськими партнерами. Експерти звернули увагу на останні месседжі Москви.

До цього прикладається зокрема експрезидент Росії та заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Навіщо Росії переговори на Алясці?

Аналітики звертають увагу на останні публічні заяви російських політичних діячів, які, на їхню думку, свідчать про намагання Москви спровокувати конфлікт інтересів між ЄС і США.

Так, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв 10 серпня у своєму телеграмі заявив, що Європа нібито намагається завадити США завершити війну в Україні. Лідер ЛДПР Леонід Слуцький також звинуватив європейські держави у проведенні "антиросійської політики" та перешкоджанні швидкому врегулюванню конфлікту.

Російський політолог Сергій Марков у коментарі The Washington Post того ж дня зазначив, що головна мета Москви на саміті – представити Україну та Європу як головні бар’єри на шляху до миру. Він підкреслив, що Росія не готова робити жодних поступок, окрім припинення бойових дій за умови контролю над Одеською, Харківською, Херсонською та Запорізькою областями. Також Марков висловив сподівання, що Дональд Трамп визнає причиною війни президента України Володимира Зеленського та європейських лідерів, а не Кремль.

Який підступний план підготували у Росії?

Як зауважує ISW, українські та європейські чиновники, включно із Зеленським, неодноразово демонстрували готовність до змістовних переговорів і укладення реальних угод про припинення вогню. Водночас Росія послідовно відкидала такі ініціативи, намагаючись здобути нові позиції на фронті та домогтися додаткових поступок від Києва та Заходу.

Експерти наголошують, що Кремль роками працює над тим, щоб підірвати єдність між США, Європою та Україною.

В ISW вважають, що Росія й далі наполягає на своїх стратегічних цілях: недопущенні вступу України до НАТО, зміні влади на проросійську, а також повній демілітаризації країни, що фактично означало б її капітуляцію.

Аналітики також прогнозують, що Москва, ймовірно, порушуватиме будь-які майбутні домовленості про перемир’я, перекладаючи провину на Київ, як це вже відбувалося навесні 2025 року.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп планує зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним 15 серпня на Алясці, щоб обговорити варіанти завершення війни в Україні та довгострокового миру.