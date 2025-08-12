США та Росія готуються до складних переговорів. Пропозиція особистої зустрічі між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним може свідчити, що у Кремлі шукають вихід із ситуації.

Як розповів 24 Каналу голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко, інтереси двох країн кардинально різняться. На його думку, Трамп вимагатиме від Путіна не лише зупинки війни в Україні, а й значних геополітичних поступок.

Санкції як ключовий фактор

Божко пояснив, що загроза вторинних санкцій та підвищення мит на товари з країн, які підтримують Росію, зокрема Індії, може стати серйозним викликом для економіки Кремля. Він зауважив, що саме це здатне змусити Путіна змінити свою звичну тактику.

Це єдина причина для Путіна зараз змінювати свою класичну гру і пропонувати щось, чого не було раніше, наприклад пряму зустріч із президентом США,

– зазначив він.

За словами Божка, така ініціатива виглядає унікальною для Вашингтона, але водночас може призвести до розчарування, якщо Кремль обмежиться лише деклараціями без реальних змін.

Чого хоче Трамп від Путіна?

На думку спікера, Трамп прагне від російського президента набагато більшого, ніж просто припинення війни проти України. Йдеться про припинення співпраці з Китаєм, вихід із БРІКС та відмову від антизахідних ініціатив.

Перестати підтримувати різноманітні антизахідні проєкти і виступати базою для підриву світопорядку – оце те, чого хоче Трамп від Путіна,

– наголосив Божко.

Він додав, що вимоги можуть бути для Кремля неприйнятними, адже вони прямо зачіпають його стратегічні інтереси у світі.

Американська стратегія економічного тиску

Божко вважає, що для США у цьому випадку фінансові втрати від санкцій не матимуть вирішального значення. За його словами, Вашингтон готовий свідомо йти на економічні ризики, щоб утримати роль лідера на міжнародній арені.

Він нагадав, що США вже застосовують елементи економічної війни проти Китаю, розуміючи, що це б'є не лише по противнику, а й по власному ринку. Така стратегія, на думку Божка, демонструє готовність Сполучених Штатів використовувати економіку як інструмент глобального впливу.