В середу, 13 серпня, відбудуться термінові дистанційні обговорення за участю європейських лідерів та президентів України і США. Дзвінок організовує канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Залучать також генсека НАТО. Про це пише 24 Канал з посиланням на Politico, якому деталі розповів речник уряду Німеччини.

Що відомо про перемовини між лідерами 13 серпня?

Відеоконференцію 13 серпня перед зустріччю Дональда Трампа та Володимира Путіна ініціював Фрідріх Мерц. Лідери планують обговорити варіанти тиску на Росію, питання окупованих територій України, безпекових гарантій для України та етапів потенційних мирних перемовин, про що розповів речник.

Троє дипломатів повідомили Politico, що команда Мерца останніми днями вела інтенсивні переговори з іншими столицями щодо організації віртуальної зустрічі.

Фактично має відбутися 3 відеоконференції поспіль.

Спершу о 14:00 проведуть годинні переговори за участю лідерів Німеччини, Франції, Британії, Польщі, Італії, Фінляндії, очільників Єврокомісії і Євроради, генсека НАТО і президента України.

Після того о 15:00, відповідно до розкладу, відбудеться ще одна дискусія – з президентом США Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом, лідерами ЄС та Зеленським.

О 16:30 заплановане ще одне обговорення – з лідерами "коаліції рішучих" під головуванням Німеччини, Британії та Франції.