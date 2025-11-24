"Мир не настане за одну ніч": як у Європі реагують на мирний план США та переговори у Женеві
У Швейцарії 23 листопада відбулися переговори США, України та Європи щодо мирного плану американського лідера Дональда Трампа. Представники європейських країн прокоментували подію.
24 Канал зібрав реакції європейських політиків на переговори у Женеві та мирний план Дональда Трампа.
Дивіться також Мирний план США: чи є 28 пунктів планом капітуляції України та чи варто на це погоджуватися
Як у Європі реагують на мирний план Трампа?
Німецький канцлер Фрідріх Мерц після перемовин у Женеві заявив, що мир не настане за одну ніч. За його словами, попри те що під час переговорів у Женеві вдалося з'ясувати деякі питання", шлях до завершення війни залишається тривалим. Канцлер дав зрозуміти, що з Європою необхідно консультуватися та погодитися на будь-який мирний план для України, враховуючи його наслідки для європейської безпеки. Він закликав Росію сісти за стіл переговорів і брати більш активну участь у процесі пошуку дипломатичного вирішення. Речник Даунінг-стріт повідомив, що після переговорів є деякі не розв'язані питання, які будуть обговорені найближчими днями та тижнями. Прем'єр-міністр, звичайно, вітає значний прогрес, досягнутий на вчорашніх зустрічах між США та Україною в Женеві, "Росія постійно вдає, що серйозно ставиться до миру, але її дії ніколи не відповідають її словам", – зауважив речник, відповідаючи на запитання, чи змінюється ставлення Кремля до миру. На запитання, чи відправить Велика Британія війська для забезпечення виконання будь-якої угоди, досягнутої між Києвом і Москвою, речник Даунінг-стріт відповів, що вони не будуть випереджати поточні переговори. Президент Чехії вважає, що Україна має бути повністю залучена до будь-яких перемовин. На його думку, виключення країни з переговорів викличе паралелі з Мюнхенською угодою 1938 року. Це їхня територія, це їхня країна, їхній народ, їхнє життя, Він наполіг на тому, що будь-яка така територія ніколи не повинна визнаватися юридично російською. Спираючись на свій досвід у сфері безпеки, чеський лідер сказав, що колективний Захід повинен прагнути врегулювання деяких ширших питань з Росією, поновлюючи договори про контроль над озброєннями та регулюючи військові навчання. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що ряд пунктів мирного плану завершення війни в України, запропонованих США та Росією, потребують доопрацювання, адже деякі з пропозицій є неприйнятними. Будь-яке мирне врегулювання щодо України має зміцнювати, а не послаблювати нашу безпеку, Туск підкреслив, що мирне врегулювання не повинно сприяти агресору, і сказав, що лідери ЄС схиляються до просування вперед щодо того, що робити із замороженими російськими активами. Водночас він зазначив, що переговори залишаються "делікатними", оскільки європейські лідери прагнуть утримати США на своєму боці.
Мерц оцінив перспективи завершення війни на тлі переговорів
У Британії зробили заяву про переговори
– сказав він.
Петр Павел застеріг від нової Мюнхенської угоди
– підкреслив політик.
Туск каже, що низка пунктів угоди є неприйнятними
– наголосив він.
Німецький канцлер Фрідріх Мерц після перемовин у Женеві заявив, що мир не настане за одну ніч. За його словами, попри те що під час переговорів у Женеві вдалося з'ясувати деякі питання", шлях до завершення війни залишається тривалим.
Канцлер дав зрозуміти, що з Європою необхідно консультуватися та погодитися на будь-який мирний план для України, враховуючи його наслідки для європейської безпеки. Він закликав Росію сісти за стіл переговорів і брати більш активну участь у процесі пошуку дипломатичного вирішення.
Речник Даунінг-стріт повідомив, що після переговорів є деякі не розв'язані питання, які будуть обговорені найближчими днями та тижнями.
Прем'єр-міністр, звичайно, вітає значний прогрес, досягнутий на вчорашніх зустрічах між США та Україною в Женеві,
"Росія постійно вдає, що серйозно ставиться до миру, але її дії ніколи не відповідають її словам", – зауважив речник, відповідаючи на запитання, чи змінюється ставлення Кремля до миру.
На запитання, чи відправить Велика Британія війська для забезпечення виконання будь-якої угоди, досягнутої між Києвом і Москвою, речник Даунінг-стріт відповів, що вони не будуть випереджати поточні переговори.
Президент Чехії вважає, що Україна має бути повністю залучена до будь-яких перемовин. На його думку, виключення країни з переговорів викличе паралелі з Мюнхенською угодою 1938 року.
Це їхня територія, це їхня країна, їхній народ, їхнє життя,
Він наполіг на тому, що будь-яка така територія ніколи не повинна визнаватися юридично російською. Спираючись на свій досвід у сфері безпеки, чеський лідер сказав, що колективний Захід повинен прагнути врегулювання деяких ширших питань з Росією, поновлюючи договори про контроль над озброєннями та регулюючи військові навчання.
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що ряд пунктів мирного плану завершення війни в України, запропонованих США та Росією, потребують доопрацювання, адже деякі з пропозицій є неприйнятними.
Будь-яке мирне врегулювання щодо України має зміцнювати, а не послаблювати нашу безпеку,
Туск підкреслив, що мирне врегулювання не повинно сприяти агресору, і сказав, що лідери ЄС схиляються до просування вперед щодо того, що робити із замороженими російськими активами.
Водночас він зазначив, що переговори залишаються "делікатними", оскільки європейські лідери прагнуть утримати США на своєму боці.