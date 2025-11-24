Укр Рус
Геополітика Європа "Мир не настане за одну ніч": як у Європі реагують на мирний план США та переговори у Женеві
24 листопада, 17:08
12

"Мир не настане за одну ніч": як у Європі реагують на мирний план США та переговори у Женеві

Тимур Єремьянц

У Швейцарії 23 листопада відбулися переговори США, України та Європи щодо мирного плану американського лідера Дональда Трампа. Представники європейських країн прокоментували подію.

24 Канал зібрав реакції європейських політиків на переговори у Женеві та мирний план Дональда Трампа.

Дивіться також Мирний план США: чи є 28 пунктів планом капітуляції України та чи варто на це погоджуватися

Як у Європі реагують на мирний план Трампа?

 

Мерц оцінив перспективи завершення війни на тлі переговорів

Німецький канцлер Фрідріх Мерц після перемовин у Женеві заявив, що мир не настане за одну ніч. За його словами, попри те що під час переговорів у Женеві вдалося з'ясувати деякі питання", шлях до завершення війни залишається тривалим.

Канцлер дав зрозуміти, що з Європою необхідно консультуватися та погодитися на будь-який мирний план для України, враховуючи його наслідки для європейської безпеки. Він закликав Росію сісти за стіл переговорів і брати більш активну участь у процесі пошуку дипломатичного вирішення.

У Британії зробили заяву про переговори

Речник Даунінг-стріт повідомив, що після переговорів є деякі не розв'язані питання, які будуть обговорені найближчими днями та тижнями.

Прем'єр-міністр, звичайно, вітає значний прогрес, досягнутий на вчорашніх зустрічах між США та Україною в Женеві,
– сказав він.

"Росія постійно вдає, що серйозно ставиться до миру, але її дії ніколи не відповідають її словам", – зауважив речник, відповідаючи на запитання, чи змінюється ставлення Кремля до миру.

На запитання, чи відправить Велика Британія війська для забезпечення виконання будь-якої угоди, досягнутої між Києвом і Москвою, речник Даунінг-стріт відповів, що вони не будуть випереджати поточні переговори.

Петр Павел застеріг від нової Мюнхенської угоди

Президент Чехії вважає, що Україна має бути повністю залучена до будь-яких перемовин. На його думку, виключення країни з переговорів викличе паралелі з Мюнхенською угодою 1938 року.

Це їхня територія, це їхня країна, їхній народ, їхнє життя,
– підкреслив політик.

Він наполіг на тому, що будь-яка така територія ніколи не повинна визнаватися юридично російською. Спираючись на свій досвід у сфері безпеки, чеський лідер сказав, що колективний Захід повинен прагнути врегулювання деяких ширших питань з Росією, поновлюючи договори про контроль над озброєннями та регулюючи військові навчання.

Туск каже, що низка пунктів угоди є неприйнятними

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що ряд пунктів мирного плану завершення війни в України, запропонованих США та Росією, потребують доопрацювання, адже деякі з пропозицій є неприйнятними.

Будь-яке мирне врегулювання щодо України має зміцнювати, а не послаблювати нашу безпеку,
– наголосив він.

Туск підкреслив, що мирне врегулювання не повинно сприяти агресору, і сказав, що лідери ЄС схиляються до просування вперед щодо того, що робити із замороженими російськими активами.

Водночас він зазначив, що переговори залишаються "делікатними", оскільки європейські лідери прагнуть утримати США на своєму боці.

 