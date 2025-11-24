"Мир не наступит за одну ночь": как в Европе реагируют на мирный план США и переговоры в Женеве
В Швейцарии 23 ноября состоялись переговоры США, Украины и Европы относительно мирного плана американского лидера Дональда Трампа. Представители европейских стран прокомментировали событие.
24 Канал собрал реакции европейских политиков на переговоры в Женеве и мирный план Дональда Трампа.
Как в Европе реагируют на мирный план Трампа?
Немецкий канцлер Фридрих Мерц после переговоров в Женеве заявил, что мир не наступит за одну ночь. По его словам, несмотря на то что во время переговоров в Женеве удалось "выяснить некоторые вопросы", путь к завершению войны остается длительным. Канцлер дал понять, что с Европой необходимо консультироваться и согласиться на любой мирный план для Украины, учитывая его последствия для европейской безопасности. Он призвал Россию сесть за стол переговоров и принимать более активное участие в процессе поиска дипломатического решения. Представитель Даунинг-стрит сообщил, что после переговоров есть некоторые не решенные вопросы, которые будут обсуждены в ближайшие дни и недели. Премьер-министр, конечно, приветствует значительный прогресс, достигнутый на вчерашних встречах между США и Украиной в Женеве, "Россия постоянно делает вид, что серьезно относится к миру, но ее действия никогда не соответствуют ее словам", – заметил представитель, отвечая на вопрос, меняется ли отношение Кремля к миру. На вопрос, отправит ли Великобритания войска для обеспечения выполнения любого соглашения, достигнутого между Киевом и Москвой, представитель Даунинг-стрит ответил, что они не будут опережать текущие переговоры. Президент Чехии считает, что Украина должна быть полностью вовлечена в любые переговоры. По его мнению, исключение страны из переговоров вызовет параллели с Мюнхенским соглашением 1938 года. Это их территория, это их страна, их народ, их жизнь, Он настоял на том, что любая такая территория никогда не должна признаваться юридически российской. Опираясь на свой опыт в сфере безопасности, чешский лидер сказал, что коллективный Запад должен стремиться к урегулированию некоторых более широких вопросов с Россией, возобновляя договоры о контроле над вооружениями и регулируя военные учения. Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что ряд пунктов мирного плана завершения войны в Украине, предложенных США и Россией, нуждаются в доработке, ведь некоторые из предложений являются неприемлемыми. Любое мирное урегулирование по Украине должно укреплять, а не ослаблять нашу безопасность, Туск подчеркнул, что мирное урегулирование не должно способствовать агрессору, и сказал, что лидеры ЕС склоняются к продвижению вперед относительно того, что делать с замороженными российскими активами. В то же время он отметил, что переговоры остаются "деликатными", поскольку европейские лидеры стремятся удержать США на своей стороне.
