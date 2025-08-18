Дональд Трамп і Володимир Зеленський у понеділок, 18 серпня, мали спільну зустріч у Білому домі. Трамп повторив, що вже не вважає "перемир'я" потрібним етапом у мирних перемовинах з Росією.

Про це він сказав під час розмови в Овальному кабінеті разом з президентом України, інформує 24 Канал.

Що заявив Трамп про перемир'я?

Раніше Трамп обіцяв Росії "серйозні наслідки", якщо вона так і не погодяться ні на який формат припинення вогню, тож лідера США запитали, чи будуть ці наслідки.

Він заявив, що вже не вважає припинення вогню потрібним етапом.

Я не думаю що треба перемир’я. Якщо ви подивитеся на шість війн, які я завершив цього року – це були завершені війни, не перемир’я. Це було б добре, але у мене також є стратегічне розуміння,

– заявив він.

Президент США також продовжив, що в такому випадку сторони піднакопичать сили і справа знову дійде до "гарячої" війни.

"Мені подобається концепція перемир'я з однієї причини – тому що тоді негайно припиняються вбивства людей. А поки ми будемо працювати над мирною угодою, бойові дії будуть тривати. Я б хотів, щоб вони зупинились. Але стратегічно для однієї зі сторін це (перемир’я) може бути недоліком", – сказав Трамп.

Після цього він знову повернувся до "шести війн, які він завершив" і заявив, що це йому вдалося "навіть без згадки слова "перемир'я".