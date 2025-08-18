Президент США особисто зустрів Володимира Зеленського біля Білого дому. Опісля вони 20 хвилин поспілкувалися із пресою, перш ніж піти на закриті переговори. Дональд Трамп окреслив свої очікування від сьогоднішніх перемовин, передає 24 Канал.

Як Трамп оцінив перспективу на мир в Україні?

Американський лідер сподівається, що сьогодні на зустрічі із Зеленським вдасться досягти угоди. Тоді скоро можна буде провести тристоронній саміт із залученням російського диктатора. Цей й стане, на думку Трампа, шансом завершити війну.

Якщо сьогодні все пройде добре, ми матимемо тристоронню зустріч – і я думаю, що тоді з’явиться реальний шанс завершити війну,

– сказав політик журналістам.

Не минулося й без ультиматумів на адресу Володимира Зеленського. Дональд Трамп прямо заявив, що коли той не піде на угоду, то США припинять підтримку України.