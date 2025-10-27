Трамп не проти балотуватися у 2028 році, але вказав і двох альтернативних кандидатів

Дональд Трамп не виключає, що може балотуватися на посаду президента США. Утім, він назвав і інших потенційних кандидатів від республіканців.

Про це повідомляє 24 Канал

Трамп піде на третій термін?

Чинного президента США запитали про можливість його повторного балотування. Президентські вибори в Америці відбудуться у 2028 році. Якщо Трамп знову висуне свою кандидатуру, це буде не зовсім законно, адже не можна бути президентом більше двох термінів. Це забороняє 22 поправка до конституції США.

Трамп відповів досить двояко. З одного боку, він не виключив своєї участі у виборах, а з іншого – вказав на однопартійців як на можливих кандидатів.

Я б дуже хотів це зробити. У мене найкращі показники за всю історію. Це дуже жахливо. У мене найкращі показники. (...) Чи не виключаю я цього? Ви повинні сказати мені. Все, що я можу сказати, це те, що у нас є чудова, чудова група людей, якої у них (у Демократичної партії, – 24 Канал) немає,

– висловився він.

Водночас він "ще не думав", чи готовий боротися в суді за законність чергової президентської кампанії.

"Як ви знаєте, у нас є кілька дуже хороших кандидатів, але я маю найкращі результати опитувань за всю свою кар'єру. (...) У нас є чудові люди. Я не буду на цьому зупинятися, але один з них стоїть прямо тут", – указав Трамп на Рубіо.

Трамп говорить про президентські вибори: дивіться відео

Що цікаво, Рубіо, почувши про себе, став усміхатися і заперечно хитати головою.

Окрім кандидатури держсекретаря, Трамп назвав віцепрезидента Венса, "який, очевидно, є чудовою людиною". Рубіо, за його словами, "теж чудовий".

Бути віцепрезидентом від Республіканської партії у 2028 році Трамп не хоче.

"Так, мені б дозволили це зробити. Я думаю, що це занадто мило. Так, я б відкинув цю ідею, бо це занадто мило. Я думаю, що людям це не сподобалося б. Це занадто мило. Це було би неправильно", – сказав Трамп.

Зверніть увагу! Останнім часом Рубіо перетягує на себе дедалі більше уваги. ЗМІ навіть вважають, що він вплинув на Трампа, щоб той увів санкції проти Росії. До того "на коні" були Венс і Віткофф.

Чи здоровий Трамп?

Трампу зараз 79. За три роки йому виповниться 82. Тож логічно, що журналісти запитали його про здоров'я. До того ж у жовтні лідер США саме проходив обстеження.

Він запевнив: якщо результати обстеження виявлять щось погане, то не балотуватиметься. Але лікарі нібито говорять, що "це одні з найкращих результатів для такого віку".

Цікаво! У 2024 році, до виборів, Трамп говорив: якщо програє, більше не буде балотуватися. А у квітні 2025-го – що не планує знову брати участь у виборах, адже це було би складно здійснити. Проте вже існує сайт Trump Store, де можна придбати символіку з написом "Трамп 2028".

Також президент США заявив, що його МРТ "ідеальна". Але не сказав, для чого її проходив.

