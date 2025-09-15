Увечері 15 вересня в Польщі стався новий інцидент із дронами. Дональд Туск поінформував, що є затримані.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Дональда Туска.

Дивіться також У ЗСУ прокоментували інформацію про використання росіянами "Шахеда", обробленого отрутою

Що сталося з дроном у Польщі 15 вересня?

Наразі відомо дуже мало деталей.

Щойно Служба охорони держави знешкодила дрон, який літав над урядовими будівлями (Паркова) та Бельведер. Затримано двох громадян Білорусі. Поліція розслідує обставини інциденту,

– написав Туск.

Важливо! Бельведер – це резиденція президента Польщі. Його створили у XVI столітті. У 1818 році палац був придбаний владою Польського королівства та призначений резиденцією для головнокомандувача Польської армії, великого князя Костянтина, брата царя Олександра I.



З 1914 по 1918 рік палац служив резиденцією німецького генерал-губернатора Ганса фон Беселера. У першу половину XX століття там жив маршал Юзеф Пілсудський.



"Наразі палац Бельведер слугує представницькою резиденцією для іноземних гостей Республіки Польща", – ідеться на сайті президента Польщі.

Показуємо Бельведерський палац у Варшаві на карті Польщі

А от під словом "Паркова" (willą przy Parkowej) мається на увазі резиденція прем'єр-міністра Польщі. Туск, до речі, живе у ній.

Коли ми кажемо "вілла на Парковій", ми зазвичай маємо на увазі резиденцію прем'єр-міністра, офіційна адреса якої – вулиця Сулькевича, 6. Однак у комплексі на Парковій є ще три урядові вілли,

– писав про неї Business Insider.

Польські ЗМІ пишуть, що інформацію, наведену Туском, підтвердила речниця Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Кароліна Галецька в інтерв'ю виданню Interia.

Наші офіцери виявили дрон і повідомили командира. Був направлений патруль, який спіймав операторів дрона на гарячому,

– заявив речник командувача Служби державної охорони, полковник Богуслав Пьорковський.

За його словами, загрози для об'єктів немає.

Двох громадян Білорусі затримали співробітники Служби державної охорони. Їх передали поліції. Прокуратура розслідуватиме цю справу та надасть додаткову інформацію.

