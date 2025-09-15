15 сентября, 21:42
В Польше обезвредили дрон, который летал над правительственными зданиями
Вечером 15 сентября в Польше произошел новый инцидент с дронами. Дональд Туск проинформировал, что есть задержанные.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Дональда Туска.
Что произошло в Польше 15 сентября?
Только что Служба охраны государства обезвредила дрон, который летал над правительственными зданиями (Парковая) и Бельведер. Задержаны двое граждан Беларуси. Полиция расследует обстоятельства инцидента, – написал Туск.