15 сентября, 21:42
В Польше обезвредили дрон, который летал над правительственными зданиями

Ирина Чеботникова

Вечером 15 сентября в Польше произошел новый инцидент с дронами. Дональд Туск проинформировал, что есть задержанные.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Дональда Туска.

Что произошло в Польше 15 сентября?

Только что Служба охраны государства обезвредила дрон, который летал над правительственными зданиями (Парковая) и Бельведер. Задержаны двое граждан Беларуси. Полиция расследует обстоятельства инцидента, – написал Туск.

 

 