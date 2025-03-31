Біля парламенту Грузії тривають протести: Зурабішвілі оголосила про створення "платформи опору"

У Грузії тривають протести. Увечері 31 березня біля грузинського парламенту зібралися активісти та присвятили свою акцію 34 річниці референдуму про незалежність.

Там була присутня й експрезидентка Зурабішвілі, яка оголосила про створення "платформи опору". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням "Ехо Кавказу".

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У Грузії тривають протести

Біля парламенту на проспекті Руставелі у Тбілісі увечері зібралися активісти з прапорами Грузії, ЄС, України та Першої Грузинської Республіки.

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У будівлю вперше за довгий час полетіли феєрверки, попри заборону правлячої партії "Грузинська мрія" використовувати піротехніку на подібних акціях.

Протести у Грузії: дивіться відео

Силовики спостерігають за ситуацією, але наразі не втручаються.

"Закликаємо організаторів та учасників акції діяти в рамках закону. На кожне порушення настане відповідна правова реакція поліції", – водночас закликали у поліції.

Акції протесту у Грузії: дивіться відео

Цього вечора на протестах також з'явилася й п'ята президентка Грузії Зурабішвілі. Вона оголосила про створення "платформи опору" для проведення нових виборів і звільнення "в'язнів совісті".

Окрім того, серед активістів були прихильники Саакашвілі – вони вимагали звільнення політика.

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Стверджується, що у протесті також брав участь учасник війни в Україні Надим Хмаладзе, але йому не дали мікрофон. Після цього він через рупор розкритикував позицію Зурабішвілі щодо подій 2008 року.