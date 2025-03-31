Біля парламенту Грузії тривають протести: Зурабішвілі оголосила про створення "платформи опору"
- У Грузії тривають протести; цього разу їх приурочили 34 річниці референдуму про незалежність.
- Активісти протестують з прапорами Грузії, ЄС, України та Першої Грузинської Республіки, і запускають піротехніку, попри заборону на її використання.
У Грузії тривають протести. Увечері 31 березня біля грузинського парламенту зібралися активісти та присвятили свою акцію 34 річниці референдуму про незалежність.
Там була присутня й експрезидентка Зурабішвілі, яка оголосила про створення "платформи опору". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням "Ехо Кавказу".
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У Грузії тривають протести
Біля парламенту на проспекті Руставелі у Тбілісі увечері зібралися активісти з прапорами Грузії, ЄС, України та Першої Грузинської Республіки.
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У будівлю вперше за довгий час полетіли феєрверки, попри заборону правлячої партії "Грузинська мрія" використовувати піротехніку на подібних акціях.
Протести у Грузії: дивіться відео
Силовики спостерігають за ситуацією, але наразі не втручаються.
"Закликаємо організаторів та учасників акції діяти в рамках закону. На кожне порушення настане відповідна правова реакція поліції", – водночас закликали у поліції.
Акції протесту у Грузії: дивіться відео
Цього вечора на протестах також з'явилася й п'ята президентка Грузії Зурабішвілі. Вона оголосила про створення "платформи опору" для проведення нових виборів і звільнення "в'язнів совісті".
Окрім того, серед активістів були прихильники Саакашвілі – вони вимагали звільнення політика.
Що відбувається у Тбілісі: дивіться відео
Стверджується, що у протесті також брав участь учасник війни в Україні Надим Хмаладзе, але йому не дали мікрофон. Після цього він через рупор розкритикував позицію Зурабішвілі щодо подій 2008 року.