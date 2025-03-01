Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його публікацію у соцмережі Х у суботу, 1 березня. Кобахідзе побажав американському президенту "мужності у боротьбі проти війни".

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Як Кобахідзе підтримав Трампа

На думку проросійського прем'єра, вчора під час розмови Дональда Трампа і Володимира Зеленського, провели "чітку межу між партією війни та партією миру". Він наголосив, що йдеться насамперед не про суперечку лідерів, а про реакцію, яка виникла потім щодо сварки.

Президента Трампа та його миротворчі зусилля одна за одною засуджували люди, відповідальні за допущення кровопролитної війни та безжальної жертви України та життями тисяч українців,

– написав він.

За його словами, так звана "партія глобальної війни негайно мобілізувала" знайомих спікерів проти американського президента – починаючи з Жанни Шахін і закінчуючи численними чиновниками з Брюсселя. Він знайшов спосіб і звинуватити у цьому грузинську опозицію.

""Вчора вкотре була проведена межа між тими силами, які прагнуть миру і вболівають за долю українців, і тими, хто хоче боротися до останнього українця. Також стало зрозуміло, що партія глобальної війни не так легко відпустять війну", – додає глава грузинського уряду.

Іраклі Кобахідзе додав, що наразі битва між стороною війни та тими, хто прагне миру, нібито вступає у вирішальну фазу. Він також сказав, що чим швидше закінчиться війна в Україні й настане мир у всьому регіоні, тим менше українських життів буде втрачено.

"Я бажаю президенту Трампу сили та мужності в цій важкій битві", – резюмував Іраклі Кобахідзе.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський посперечався з Дональдом Трампом і віцепрезидентом США Джей Ді Венсом щодо дипломатичного вирішення конфлікту з Росією. Президент США заявив, що чудово розуміє ситуацію в Україні, але їм не можна диктувати, що робити, адже це є "неповагою до США".