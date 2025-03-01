Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его публикацию в соцсети Х в субботу, 1 марта. Кобахидзе пожелал американскому президенту "мужества в борьбе против войны".

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Как Кобахидзе поддержал Трампа

По мнению пророссийского премьера, вчера во время разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского, провели "четкую границу между партией войны и партией мира". Он отметил, что речь идет прежде всего не о споре лидеров, а о реакции, которая возникла потом относительно ссоры.

Президента Трампа и его миротворческие усилия одна за другой осуждали люди, ответственные за допущение кровопролитной войны и безжалостной жертвы Украины и жизнями тысяч украинцев,

– написал он.

По его словам, так называемая "партия глобальной войны немедленно мобилизовала" знакомых спикеров против американского президента – начиная с Жанны Шахин и заканчивая многочисленными чиновниками из Брюсселя. Он нашел способ и обвинить в этом грузинскую оппозицию.

""Вчера в который раз была проведена граница между теми силами, которые стремятся к миру и болеют за судьбу украинцев, и теми, кто хочет бороться до последнего украинца. Также стало понятно, что партия глобальной войны не так легко отпустят войну", – добавляет глава грузинского правительства.

Иракли Кобахидзе добавил, что сейчас битва между стороной войны и теми, кто хочет мира, якобы вступает в решающую фазу. Он также сказал, что чем быстрее закончится война в Украине и наступит мир во всем регионе, тем меньше украинских жизней будет потеряно.

"Я желаю президенту Трампу силы и мужества в этой тяжелой битве", – резюмировал Иракли Кобахидзе.

Напомним, что Владимир Зеленский поспорил с Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом относительно дипломатического решения конфликта с Россией. Президент США заявил, что прекрасно понимает ситуацию в Украине, но им нельзя диктовать, что делать, ведь это является "неуважением к США".