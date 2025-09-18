Реактивні "Шахеди" літають швидко: як Україна бореться з "Геранню-3"
- Україна розробляє FPV-перехоплювачі для боротьби з реактивними дронами Росії.
- Київ прагне створити оптимальну систему ППО, здатну протидіяти БпЛА на різних висотах і дистанціях.
Павло Паліса розповів іноземним ЗМІ про те, як Україна протистоїть реактивним дронам. За словами заступника глави Офісу президента, Києву є чим відповісти.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Business Insider.
Дивіться також Росіянам вдається прорвати антидронові сітки: Business Insider розповіли, як це відбувається
Як Україна протистоїть реактивним дронам?
Росіяни називають реактивні "Шахеди" "Герань-3" (інші назви – Италмас, Изделие 54). Такі дрони легші, літають швидше і на більш далекі відстані. І видають інший звук, аніж звичні "мопеди".
Зазвичай Росія запускає багато безпілотників, щоб перевантажити українську ППО. Для протидії цьому Україна продовжує розробляти нові FPV-дрони. Їхні характеристики і те, скільки таких БпЛА в Силах оборони, тримають у секреті. Але вони є, говорить Павло Паліса. Мета Києва – створити "оптимальну" систему ППО, яка б покрила різні висоти і дистанції.
Заява Паліси вказує на те, що Київ продовжує роботу над такою технологією для протидії наступному поколінню російських далекобійних ударних дронів,
– зробили висновок журналісти.
FPV-перехоплювачі дешеві та швидкі. Вони мають наздогнати ударний дрон і зіткнутися з ним, несучи невелике бойове навантаження. Але швидкість реактивних дронів ставить виклики перед українськими розробниками. Щоб наздогнати "Герань-3", перехоплювачі мають бути удвічі швидшими. А їхня ціна при цьому має залишатися невисокою.
Довідка. "Герань-1" – це власне іранські "Шахеди". "Герань-2" – це ті дрони, які Росія почала виробляти у 2023 році. Там були відмінності в корпусі, матеріалах, батареї, а також з'явилося маркування кирилицею.
Що відомо про реактивні "Шахеди"?
Днями ГУР детально показали, з чого складається такий дрон. Це аналог іранського реактивного БпЛА Shahed-238, і в ньому є 45 іноземних компонентів.
Завдяки китайському турбореактивному двигуну Telefly JT80 безпілотник здатен рухатися зі швидкістю від 300 до 370 кілометрів на годину.
Найшвидше він летить у зонах дії українських засобів ППО та РЕБ, у зонах застосування БпЛА-перехоплювачів та на термінальних етапах польоту при зниженні на ціль.
Фахівець з питань зв'язку Сергій Бескрестнов ("Флеш") говорить, що "Герань-3" – це мікс звичайного Шахеда з реактивним.