Павел Палиса рассказал иностранным СМИ о том, как Украина противостоит реактивным дронам. По словам заместителя главы Офиса президента, Киеву есть чем ответить.

Как Украина противостоит реактивным дронам?

Россияне называют реактивные "Шахеды" "Герань-3" (другие названия – Италмас, Изделие 54). Такие дроны легче, летают быстрее и на более дальние расстояния. И издают другой звук, чем привычные "мопеды".

Обычно Россия запускает много беспилотников, чтобы перегрузить украинскую ПВО. Для противодействия этому Украина продолжает разрабатывать новые FPV-дроны. Их характеристики и то, сколько таких БпЛА в Силах обороны, держат в секрете. Но они есть, говорит Павел Палиса. Цель Киева – создать "оптимальную" систему ПВО, которая бы покрыла разные высоты и дистанции.

Заявление Палисы указывает на то, что Киев продолжает работу над такой технологией для противодействия следующему поколению российских дальнобойных ударных дронов,

FPV-перехватчики дешевые и быстрые. Они должны догнать ударный дрон и столкнуться с ним, неся небольшую боевую нагрузку. Но скорость реактивных дронов ставит вызовы перед украинскими разработчиками. Чтобы догнать "Герань-3", перехватчики должны быть вдвое быстрее. А их цена при этом должна оставаться невысокой.

Справка. "Герань-1" – это собственно иранские "Шахеды". "Герань-2" – это те дроны, которые Россия начала производить в 2023 году. Там были отличия в корпусе, материалах, батареи, а также появилась маркировка кириллицей.

Что известно о реактивных "Шахедах"?