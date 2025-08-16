Медійники дізналися одну з пропозицій Путіна до США. Диктатор попросив визнати окуповані території України російськими. Про Крим не йшлося.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на журналіста Axios Барака Равіда.

Путін просить США визнати окуповані території України частиною Росії

Барак Равід поговорив з джерелами, які в курсі перемовин Трампа і Путіна.

Путін запропонував заморозити фронт у районі Запоріжжя та Херсона в обмін на відступ України з Донецька (судячи з усього, мова про Донбас, – 24 Канал) – вимога, яку Україна, швидше за все, відхилить. Джерело повідомило, що американська сторона отримала враження, що Путін відкритий до переговорів щодо Сумської та Харківської областей,

– написав журналіст.

Тобто нібито ідеться про обмін територіями, але немає певності, що це так. Адже "під час зустрічі з Трампом Путін попросив США визнати ці чотири [частково окуповані, – 24 Канал] області, крім Кримського півострова, частиною Росії".

Також джерела Axios дізналися реакцію Зеленського щодо гарантій безпеки для нашої держави. Як Зеленський поставився до ідеї Путіна щодо окупованих земель – не повідомляють.

"Високопоставлений український чиновник сказав, що Зеленський був задоволений, почувши, що Трамп готовий запропонувати Україні американські гарантії безпеки. Український високопосадовець зазначив, що гарантії не обговорювалися детально і будуть розглянуті пізніше під час візиту Зеленського до Білого дому в понеділок", – мовиться в дописі Барака Равіда.

За даними Reuters, Зеленський під час розмови з Трампом і європейськими лідерами відмовився "здати Донбас".