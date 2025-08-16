Медийщики узнали одно из предложений Путина к США. Диктатор попросил признать оккупированные территории Украины российскими. О Крыме речь не шла.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на журналиста Axios Барака Равида.

Путин просит США признать оккупированные территории Украины частью России

Барак Равид поговорил с источниками, которые в курсе переговоров Трампа и Путина.

Путин предложил заморозить фронт в районе Запорожья и Херсона в обмен на отступление Украины из Донецка (судя по всему, речь о Донбассе, – 24 Канал) – требование, которое Украина, скорее всего, отклонит. Источник сообщил, что американская сторона получила впечатление, что Путин открыт к переговорам по Сумской и Харьковской областям,

– написал журналист.

То есть якобы речь идет об обмене территориями, но нет уверенности, что это так. Ведь "во время встречи с Трампом Путин попросил США признать эти четыре [частично оккупированные, – 24 Канал] области, кроме Крымского полуострова, частью России".

Также источники Axios узнали реакцию Зеленского относительно гарантий безопасности для нашего государства. Как Зеленский отнесся к идее Путина относительно оккупированных земель – не сообщают.

"Высокопоставленный украинский чиновник сказал, что Зеленский был доволен, услышав, что Трамп готов предложить Украине американские гарантии безопасности. Украинский чиновник отметил, что гарантии не обсуждались подробно и будут рассмотрены позже во время визита Зеленского в Белый дом в понедельник", – говорится в посте Барака Равида.

По данным Reuters, Зеленский во время разговора с Трампом и европейскими лидерами отказался "сдать Донбасс".