Саміт на Алясці приніс нові перемоги для Путіна, а для Трампа завершився "нічим". Колишній радник республіканця оцінив результати зустрічі лідерів.

В ефірі CNN радник Трампа з нацбезпеки за часів його першої адміністрації Джон Болтон заявив про явну перемогу Путіна на саміті в Анкориджі, передає 24 Канал.

Дивіться також Путін запропонував Трампу провести зустріч у Москві: як відреагував президент США

Який підсумок саміту Трампа і Путіна на Алясці?

За словами Болтона, Трамп вийшов звідти з переговорів – окрім "нових зустрічей". Тим часом Путін уник нових санкцій, йому не треба йти на повне припинення вогню, наступна зустріч не призначена.

Путін досягнув більшості з того, що хотів, а Трамп – дуже мало,

– підсумував чиновник.

Ексрадник також поділився враженнями, що Трамп після зустрічі виглядав "дуже втомленим".

Про дві великі перемоги Путіна на Алясці пишуть ЗМІ. Зазначається, що "червона доріжка" і візит до США дозволили очільнику Кремля покінчити з репутацією політичного вигнанця. Крім того, диктатор виграв час для посилення наступальних дій на фронті.