Будь-які військові об'єкти в Україні – наша законна ціль, у тому числі британські, – Путін
Путін у своїх висловлюваннях знову націлився на Велику Британію. Він заявив, що будь-які британські військові об'єкти в Україні чи за кордоном можуть стати ціллю Росії.
Низку провокативних та цинічних заяв він зробив у вівторок, 1 вересня.
Що сказав Путін
Російський диктатор припустив, що в Україні є британські військові об’єкти в Україні.
Ну, можливо. Якщо є, кожен британський військовий об'єкт в Україні, незалежно від того, кому він належить, – це законна ціль. Ну, якщо ця зброя буде застосована проти на території Росії,
– почав знову погрожувати Путін.
Окрім того, у нього запитали, чи можуть об'єкти військово-промислового комплексу на території самої Великої Британії, які виготовляють зброю для України, стати військовими цілями для Росії.
Це секрет, військова таємниця, – заявив російський диктатор.
Нагадаємо, що Росія пригрозила ударами по військових об'єктах Великої Британії ще кілька днів тому. Усе через те, що країна вирішила поділитися з Києвом далекобійними ракетами та технологіями для їхнього виробництва.