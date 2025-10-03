Російський диктатор згадав про критику армії окупантів Дональда Трампа та порівняння її з "паперовим тигром". Він запропонував американському лідеру "спробувати розібратися з ним".

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на пропагандистське агентство міжнародної інформації "РІА Новини".

Що Путін сказав американському лідеру?

Під час виступу на пленарній сесії Міжнародного дискусійного клубу "Валдай" 2 жовтня Володимир Путін відповів Дональду Трампу на критику російської армії.

Президент США порівняв збройні сили окупантів з "паперовим тигром" та заявив, що Україна може повернути собі всі свої території. За його словами, Росія безцільно воює вже три з половиною роки, у війні, яку справжня військова сила мала б виграти менше ніж за тиждень.

Ідіть і спробуйте розібратися з "паперовим тигром",

– сказав Путін.

Він назвав висловлювання Трампа іронічним та закликав американського лідера "спробувати розібратися" з армією Росії.

