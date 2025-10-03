Путін зухвало відповів Трампу на критику російської армії та порівняння з "паперовим тигром"
- Путін відповів Трампу на критику російської армії, порівняної з "паперовим тигром", закликавши його "спробувати розібратися" з нею.
- Трамп заявив, що Україна може повернути всі свої території, а Росія безцільно воює вже три з половиною роки.
Російський диктатор згадав про критику армії окупантів Дональда Трампа та порівняння її з "паперовим тигром". Він запропонував американському лідеру "спробувати розібратися з ним".
Що Путін сказав американському лідеру?
Під час виступу на пленарній сесії Міжнародного дискусійного клубу "Валдай" 2 жовтня Володимир Путін відповів Дональду Трампу на критику російської армії.
Президент США порівняв збройні сили окупантів з "паперовим тигром" та заявив, що Україна може повернути собі всі свої території. За його словами, Росія безцільно воює вже три з половиною роки, у війні, яку справжня військова сила мала б виграти менше ніж за тиждень.
Ідіть і спробуйте розібратися з "паперовим тигром",
– сказав Путін.
Він назвав висловлювання Трампа іронічним та закликав американського лідера "спробувати розібратися" з армією Росії.
Чому Дональд Трамп змінив позицію щодо Росії?
Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок розповів 24 Каналу: заява Трампа про те, що Україна здатна повернути собі всі території, свідчить, що президент США не зміг домовитися з Путіним.
Також, на думку фахівця, фактично Трамп перекладає увесь подальший розвиток подій на Європу та Україну.
Політолог Олександр Краєв пояснив 24 Каналу, що для Трампа характерна "дипломатія папуги". "Він повторює останнє, що йому сказали, аби налагодити контакт із тими, хто це сказав. Оскільки останні тижні він активно спілкувався з європейцями та українцями, тому ми чуємо саме це, особливо враховуючи, що зараз він намагається вийти на нормальну співпрацю з Європою", – вважає експерт.
Нагадаємо, що слова Трампа прокоментував і речник Кремля. Пєсков наголосив, що різка зміна риторики президента США пов'язана із його зустріччю із Зеленським.