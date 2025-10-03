Российский диктатор вспомнил о критике армии оккупантов Дональда Трампа и сравнение ее с "бумажным тигром". Он предложил американскому лидеру "попробовать разобраться с ним".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистское агентство международной информации "РИА Новости".

Что Путин сказал американскому лидеру?

Во время выступления на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай" 2 октября Владимир Путин ответил Дональду Трампу на критику российской армии.

Президент США сравнил вооруженные силы оккупантов с "бумажным тигром" и заявил, что Украина может вернуть себе все свои территории. По его словам, Россия бесцельно воюет уже три с половиной года, в войне, которую настоящая военная сила должна была бы выиграть меньше чем за неделю.

Идите и попробуйте разобраться с "бумажным тигром",

– сказал Путин.

Он назвал высказывание Трампа ироничным и призвал американского лидера "попробовать разобраться" с армией России.

Почему Дональд Трамп изменил позицию в отношении России?