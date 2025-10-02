Під час своєї промови на пленарній сесії Міжнародного дискусійного клубу "Валдай" 2 жовтня російський диктатор згадав про війну проти України. Він зробив низку цинічних заяв.

Про це пише 24 Канал із посиланням на державну пропагандистську інформаційну агенцію Росії "ТАРС".

Що Путін сказав про Україну?

Президент Росії вкотре назвав "корінною першопричиною" війни в Україні політику Заходу після холодної війни. Він вважає, що двосторонні проблеми Росії та України були об'єктивним наслідком розпаду СРСР.

Українська трагедія – біль для українців і для росіян, для всіх нас,

– сказав диктатор.

Очільник Кремля вважає, що війну можна було уникнути, якби Україну "не перетворили на руйнівний інструмент". За його словами, конфлікту не було б, якби НАТО не наблизилося до кордонів Росії.

"Для Заходу та їхніх посіпак у Києві народ України – витратний матеріал. Ті, хто нацькував Київ проти Росії, плювати хотіли на інтереси й Росії, та України", – запевнив Путін.

Інші заяви російського диктатора: що відомо?