"Боль для всех нас": Путин выдал циничные заявления о войне против Украины
- Путин назвал политику Запада после холодной войны "коренной первопричиной" войны в Украине.
- Он заявил, что войну можно было избежать, если бы НАТО не приблизилось к границам России.
Во время своей речи на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай" 2 октября российский диктатор вспомнил о войне против Украины. Он сделал ряд циничных заявлений.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на государственное пропагандистское информационное агентство России "ТАСС".
Что Путин сказал об Украине?
Президент России в очередной раз назвал "коренной первопричиной" войны в Украине политику Запада после холодной войны. Он считает, что двусторонние проблемы России и Украины были объективным следствием распада СССР.
Украинская трагедия – боль для украинцев и для россиян, для всех нас,
– сказал диктатор.
Глава Кремля считает, что войну можно было избежать, если бы Украину "не превратили в разрушительный инструмент". По его словам, конфликта не было бы, если бы НАТО не приблизилось к границам России.
"Для Запада и их приспешников в Киеве народ Украины – расходный материал. Те, кто натравил Киев против России, плевать хотели на интересы и России, и Украины", – заверил Путин.
Другие заявления российского диктатора: что известно?
Также Владимир Путин рассказал, что на Аляске обсуждал с Трампом только войну в Украине. В ответ на слова Трампа о "бумажном тигре", президент России сказал: "Ну так идите и разберитесь с этим бумажным тигром".
По мнению диктатора, с Россией воюют "все страны НАТО". Мол, западные инструкторы участвуют в боевых действиях, а в Европе создан специальный центр, который "сопровождает все, что делают ВСУ".
Путин прокомментировал трудности, с которыми сталкивается ООН, фразой о "разобщенных", а не объединенных нациях. Он отметил, что проблем в ООН много, но "лучше ничего пока нет".