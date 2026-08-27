Путінський посіпака Дмитро Пєсков заявив про продовження війни проти України для забезпечення інтересів Москви. Він також прокоментував ймовірність повернення до мирних переговорів.

Його цитують російські ЗМІ.

Що сказав Пєсков

Речник Кремля Пєсков знову цинічно та брехливо повторив, що Росія хотіла б вирішувати поставлені перед нею "завдання" мирним шляхом.

Але вона нібито не має такої можливості, тож продовжує війну проти України. Речник Путіна зазначив, що Росія "захищає власні інтереси".

Також Пєсков заявив, що у Кремлі наразі не мають інформації щодо конкретних планів і термінів проведення наступного раунду мирних переговорів.

При цьому він бідкається, що країна-терористка начебто стикається з агресивною політикою зі сторони держав Європи.

Нагадаємо, що після того, як британський прем'єр-міністр Енді Бернем 24 серпня оголосив про намір поділитися з Україною технологією виробництва ракет Storm Shadow, Росія взялася погрожувати й британцям.

Речниця МЗС Росії Захарова заявила, що відповіддю на українські удари із застосуванням британської зброї можуть стати будь-які військові об’єкти та техніка Великої Британії в Україні та за її межами.